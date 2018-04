MLB: 24 Runs! Max Keplers Twins verlieren gegen Ligaschlusslicht

MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees

Max Kepler hat mit seinen Minnesota Twins (8-13) gegen das Ligaschlusslicht eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Cincinnati Redssetzte es in einer wilden Partie nach 8:4-Führung noch eine deutliche Pleite.

Angeführt vom Star an der First Base, Joey Votto, setzte Cincy zu einer Aufholjagd an und sorgte unter anderem mit einem 6-Run-Inning im fünften Durchgang für den 15:9 Endstand.

Votto kam ganze sechs Mal auf Base, kam zwei Mal auf Scoreboard und brauchte einen weiteren Mitspieler nach Hause. Second Baseman Jose Peraza zeigte mit zwei Homeruns auf, insgesamt verbuchten die Reds eine Saisonbestmarke von 20 Hits.

Die Twins mussten damit ihre achte Niederlage in Serie einstecken. Kepler war 3 für 5 und erzielte ein Double und ein RBI. "Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Herausforderung größer", sagte Manager Paul Molitor zur aktuellen Ergebniskrise. Verletzungssorgen im Pitching-Staff bereiten dem 61-Jährigen Sorgen. "Mit den kurzen Starts fängst du früh an, die Outs zu zählen", beklagte Molitor.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.