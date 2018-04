MLB: Toronto Blue Jays' Aaron Sanchez pitcht sieben Innings ohne Hit

MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins@Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees

Aaron Sanchez hat für die Toronto Blue Jays am Dienstag sieben Innings ohne abgegebenen Hit gepitcht. Gegen die Baltimore Orioles gab er allerdings im Anschluss die Führung ab, die Blue Jays setzten sich am Ende aber mit 2:1 durch.

Sanchez gab im achten Inning drei Hits in Folge ab und vergab somit die Chance auf einen No-Hitter. "Nach dem ersten Hit dachte ich mir: 'Ach, was solls'", sagte Sanchez. "Es wäre natürlich cool gewesen, einen No-Hitter zu erzielen, aber ich habe an nichts anderes gedacht als dieses Spiel zu gewinnen."

An den ersten 13 Tagen der neuen MLB-Saison gab es bereits einige anständige Versuche eines No-Hitters: Trevor Williams von den Pittsburgh Pirates erzielte am 1. April gegen die Detroit Tigers sechs Innings ohne einen abgegebenen Hit, ehe er von seinem Manager vom Mound genommen wurde.

Shohei Ohtani sandte am vergangenen Sonntag die ersten 19 Batter der Oakland Athletics wieder ins Dugout, Jakob Junis von den Kansas City Royals pitchte am Montag 6 1/3 Hitless Innings gegen die Seattle Mariners.

Tim Beckham sorgte für den ersten Hit der O's, als er ein Double ins Left Field schlug. Wenig später sorgte Chance Sisco für den Ausgleich, nachdem Justin Smoak die Jays in Führung brachte.

Curtis Granderson entschied die Partie mit einem Solo-Homer im neunten Inning für den 2:1-Endstand, weil Rays-Reliever Roberto Osuna mit dem 100. Save seiner Karriere den Vorsprung über die Ziellinie brachte.

MLB: Jüngste Relief-Pitcher mit 100 Saves

Pitcher Franchise Alter Roberto Osuna Toronto Blue Jays 23 Jahre, 62 Tage Francisco Rodriguez Los Angeles Angels of Anaheim 24 Jahre, 246 Tage Craig Kimbrel Atlanta Braves 24 Jahre, 344 Tage Chad Cordero Montreal Expos, Washington Nationals 25 Jahre, 86 Tage

