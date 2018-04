MLB: Pirates weiter auf Kurs: Pittsburgh mit bestem Saisonstart seit über 40 Jahren

MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays

Die Pittsburgh Pirates haben am Freitag ihren tollen Saisonauftakt fortgesetzt und für einen historisch guten Beginn in die aktuelle Spielzeit gesorgt. Mit einem 14:3-Sieg gegen die Cincinnati Reds steht Black and Gold bei einer Bilanz von 6-1.

Zuletzt holten die Pirates in der Saison 1976 sechs Siege aus den ersten sieben Spielen. In der NL Central führt das Team aus Pennsylvania vor den Milwaukee Brewers (5-3), die Chicago Cubs sind ebenso wie die St. Louis Cardinals bereits drei Spiele zurück.

"Das ist ein wahrer Boost fürs Selbstvertrauen", sagte Starting-Pitcher Trevor Williams nach der Partie. "Wir wussten schon im Spring Training, dass wir ein starkes Team sind, aber jetzt haben wir einen handfesten Beweis dafür."

Die Neuzugänge Colin Moran und Corey Dickerson haben zusammen mit den wiedergenesenen Gregory Polanco, Starling Marte und Francisco Cervelli für eine solide Tiefe in der Offense der Pirates gesorgt. Moran war gegen die Reds 4-5 mit drei RBIs und drei Runs, Dickerson sorgte mit zwei Doubles seinerseits für zwei Runs.

MLB: Pittsburgh Pirates freuen sich auf Serie bei Miami Marlins

Insgesamt erzielten die Pirates 15 Hits, nur zwei mehr als die Reds. Williams ließ in 5.1 Innings deren satte zehn zu, musste aber nur zwei Earned Runs hinnehmen. Der Starkregen im PNC Park ließ jedoch keinen einzigen Homerun zu.

Der Sieg war die erste Partie mit 14 Runs seit 9. Juli 2017, als sie gegen die Cubs zehn Runs im ersten Inning erzielten. Das letzte Spiel mit 14 Runs ohne einem Homerun fand im Juli 2004 gegen die Reds statt.

"Wir sind jetzt sowas von bereit, nach Miami zu fliegen", sagte Williams nach einer kalten, verregneten Nacht in Pittsburgh. Die Pirates spielen nach zwei weiteren Heim-Duellen gegen die Reds und drei Spielen bei den Cubs kommende Woche eine Serie bei den Marlins.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.