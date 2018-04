MLB: Pfeilschneller Ronald Acuna gewinnt mit Atlanta Braves bei Debüt

MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees

Ronald Acuna hat bei seinem lang antizipierten MLB-Debüt für die Atlanta Braves (13-10) gleich eine entscheidende Rolle gespielt. Im Spiel gegen die Cincinnati Reds (5-19) am Mittwochabend leitete der 20-Jährige mit einem späten Ausgleich den 5:4-Siegseines Teams ein.

"Es war eine unglaubliche Erfahrung", sagte Acuna, der als Nummer sechs in der Batting Order gelistet wurde, nach seinem ersten Spiel auf großer Bühne. "Die paar Wochen in den Minor Leagues haben mir mehr in meiner Entwicklung geholfen, als ich dachte."

Acuna wurde am Mittwoch erstmals vom Triple-A-Team Gwinnett Stripers zu den Braves befördert. Der Left Fielder kassierte in seinen fünf At-Bats zwar zwei Strikeouts und zwei weite Flyouts, konnte im achten Inning aber gegen Reds-Relief-Pitcher Kevin Shackelford ein Single verbuchen.

Wenig später nutzte er bei einem Single von Dansby Swanson die Chance, seine Qualitäten als Baserunner unter Beweis zu stellen. Laut Statcast erreichte Acuna auf dem Weg zur dritten Base eine Geschwindigkeit von 30,3 Feet pro Sekunde (33,2 Kilometer pro Stunde), womit er nur um 0,2 Feet pro Sekunde langsamer als Byron Buxton von den Twins lief, der derzeit die Wertung der schnellsten Läufer in der MLB anführt.

MLB: Die Rookies des Jahres der letzten fünf Saisons

Saison National League American League 2017 Cody Bellinger (Dodgers) Aaron Judge (Yankees) 2016 Corey Seager (Dodgers) Michael Fulmer (Tigers) 2015 Kris Bryant (Cubs) Carlos Correa (Astros) 2014 Jacob deGrom (Mets) Jose Abreu (White Sox) 2013 Jose Fernandez (Marlins) Wil Myers (Rays)

Prospect Ronald Acuna: Jüngster Spieler der MLB

"Das wird eine unserer Waffen sein", sagte Braves-Manager Brian Snitker. "Acuna ist ein guter Verteidiger, er zeigt aber auch keine Angst auf den Laufwegen. Das ist ein großes Plus für uns."

Trotz eines überragenden OPS-Werts von 1,246 in seinen 44 At-Bats im Spring Training sandten die Braves Acuna zunächst in die Minor Leagues, um sich ein weiteres Jahr an Vertragsrechten an ihrem Rookie zu sichern. Acuna wird derzeit als zweitbestes Prospect aller Teams gelistet.

Die Top-25 MLB Prospects: Diesen Talenten gehört die Zukunft! © getty 1/26 Wie in jedem Jahr präsentiert MLB Pipeline seine Top 100 mit den besten Nachwuchskräften der Teams. SPOX zeigt die besten 25 Talente des Jahres 2018. © MILB 2/26 Platz 25, First Baseman/Pitcher Brendan McKay (Tampa Bay Rays) - Alter: 22, aktuelles Team: Bowling Green Hot Rods (A), Draft: 2017, Erstrundenpick, Platz 4. © Baseball America 3/26 Platz 24, Pitcher Triston McKenzie (Cleveland Indians) - Alter: 20, aktuelles Team: keines (Disabled List), Draft: 2015, Compensation-Pick, Platz 42. © getty 4/26 Platz 23, Outfielder Austin Hays (Baltimore Orioles) - Alter: 22, aktuelles Team: Bowie Baysox (AA), Draft: 2016, Drittrundenpick, Platz 91. © getty 5/26 Platz 22, Shortstop/Second Baseman Willy Adames (Tampa Bay Rays) - Alter: 22, aktuelles Team: Durham Bulls (AAA), Undrafted. © getty 6/26 Platz 21, Pitcher Hunter Greene (Cincinnati Reds) - Alter: 18, aktuelles Team: Dayton Dragons (A), Draft: 2011, Erstrundenpick, Platz 2. © getty 7/26 Platz 20, Shortstop Royce Lewis (Minnesota Twins) - Alter: 18, aktuelles Team: Cedar Rapids Kernels (A), Draft: 2017, Erstrundenpick, Platz 1. © getty 8/26 Platz 19, Pitcher Mackenzie Gore (San Diego Padres) - Alter: 19, aktuelles Team: Fort Wayne TinCaps (A), Draft: 2017, Erstrundenpick, Platz 3. © getty 9/26 Platz 18, Pitcher Brent Honeywell (Tampa Bay Rays) - Alter: 23, aktuelles Team: keines (Disabled List), Draft: 2014, Compensation-Pick, Platz 72. © getty 10/26 Platz 17, Pitcher Alex Reyes (St. Louis Cardinals) - Alter: 23, aktuelles Team: keines (Disabled List), Undrafted. © getty 11/26 Platz 16, Outfielder Kyle Tucker (Houston Astros) - Alter: 21, aktuelles Team: Fresno Grizzlies (AAA), Draft: 2015, Erstrundenpick, Platz 5. © Youtube 12/26 Platz 15, Pitcher Mitch Keller (Pittsburgh Pirates) - Alter: 22, aktuelles Team: Altoona Curve (AA), Draft: 2014, Zweitrundenpick, Platz 64. © getty 13/26 Platz 14, Shortstop/Second Baseman Brendan Rodgers (Colorado Rockies) - Alter: 21, aktuelles Team: Hartford Yard Goats (AA), Draft: 2015, Erstrundenpick, Platz 3. © getty 14/26 Platz 13, Shortstop/Second Baseman Bo Bichette (Toronto Blue Jays) - Alter: 20, aktuelles Team: New Hampshire Fisher (AA), Draft: 2016, Zweitrundenpick, Platz 66. © getty 15/26 Platz 12, Pitcher Walker Buehler (Los Angeles Dodgers) - Alter: 23, aktuelles Team: Oklahoma City Dodgers (AAA), Draft: 2015, Erstrundenpick, Platz 24. © getty 16/26 Platz 11, Catcher Francisco Mejia (Cleveland Indians) - Alter: 22, aktuelles Team: Columbus Clippers (AAA), Undrafted. © getty 17/26 Platz 10, Pitcher Michael Kopech (Chicago White Sox) - Alter: 21, aktuelles Team: Charlotte Knights (AAA), Draft: 2014, Erstrundenpick, Platz 33. © getty 18/26 Platz 9, Pitcher Forrest Whitley (Houston Astros) - Alter: 20, aktuelles Team: keines (Restricted List), Draft: 2016, Erstrundenpick, Platz 17. © getty 19/26 Platz 8, Shortstop Fernando Tatis Jr. (San Diego Padres) - Alter: 19, aktuelles Team: San Antonio Missions (AA), Undrafted. © getty 20/26 Platz 7, Third Baseman Nick Senzel (Cincinnati Reds) - Alter: 22, aktuelles Team: Louisville Bats (AAA), Draft: 2016, Erstrundenpick, Platz 2. © getty 21/26 Platz 6, Outfielder Victor Robles (Washington Nationals) - Alter: 20, aktuelles Team: Syracuse Chiefs (AAA), Undrafted. © getty 22/26 Platz 5, Infielder Gleyber Torres (New York Yankees) - Alter: 21, aktuelles Team: Scranton/Wilkes-Barre RailRaiders (AAA), Undrafted. © getty 23/26 Platz 4, Outfielder Eloy Jimenez (Chicago White Sox) - Alter: 21, aktuelles Team: Birmingham Barons (AA), Undrafted. © getty 24/26 Platz 3, Third Baseman Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) - Alter: 19, aktuelles Team: New Hampshire Fisher (AA), Undrafted. © getty 25/26 Platz 2, Outfielder Ronald Acuna (Atlanta Braves) - Alter: 20, aktuelles Team: Gwinnett Stripers (AAA), Undrafted Free Agent. © getty 26/26 Platz 1, Pitcher/Designated Hitter Shohei Ohtani (Los Angeles Angels) - Alter: 23, aktuelles Team: Los Angeles Angels, Undrafted Free Agent.

Mit seinen 20 Jahren ist Acuna derzeit auch der jüngste Spieler der MLB. "Er ist ein talentierter, junger Mann", sagte Snitker. "Er muss nur seinem Talent freien Lauf lassen und das Spiel genießen."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.