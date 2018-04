MLB: New York Mets gelingt mit Comeback-Sieg gegen Miami Marlins historischer Start

MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins@Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees

Die New York Mets haben am Dienstag ihren Erfolgslauf fortgesetzt und für den besten Auftakt ihrer Franchise-Geschichte in eine MLB-Saison gesorgt. Nachdem die Mets gegen die Miami Marlins zu Beginn des achten Innings bereits mit 4:6 zurücklagen, setzten sie zu einem erfolgreichen Comeback an und schnappten sich einen 8:6-Auswärtssieg.

Es war bereits das achte Mal in der laufenden Saison, dass die Metropolitans einen Rückstand noch drehen konnten. Noch beeindruckender: Die Gegner der Mets scorten bislang in 23 Innings, zwölf Mal gelang ihnen im nächsten Half-Inning die direkte Antwort.

"Wenn du heiß bist, solltest du so viele Partien wie möglich gewinnen", sagte Infielder Wilmer Flores (2-5, 2 RBI). "Es ist unglaublich, wie gut wir zusammenhalten, wenn unsere Gegner puntken." Er fühle sich erinnert an die Saison 2015, als die Mets einen Lauf von elf Siegen in Serie hinlegten.

Mets-Reliever Hansel Robles und Jeurys Familia pitchten jeweils ein solides Inning ohne Punktverlust, während der Bullpen der Marlins um Kyle Barraclough und Brad Ziegler den Sieg aus der Hand gaben.

New Yorks Manager Mickey Callaway wurde am Dienstag der dritte Manager, der neun seiner ersten zehn Spiele in der MLB gewinnen konnte. Nur Minuten später reihte sich auch Alex Cora von den Boston Red Sox in diese illustre Runde ein.

MLB-Manager mit einer Bilanz von 9-1 in den ersten zehn Spielen

Jahr Franchise Manager 1915 Philadelphia Phillies Pat Moran 1988 Boston Red Sox Joe Morgan 2018 New York Mets Mickey Callaway 2018 Boston Red Sox Alex Cora

