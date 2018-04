MLB - Nach Fan-Schmähung: Bryce Harper schlägt Homerun

MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs

Bryce Harper hat in eindrucksvoller Manier einem negativ auffallenden Fan Paroli geboten. Beim knappen 6:5-Sieg seiner Washington Nationals gegen die Cincinnati Reds schlug Harper am Sonntag einen Homerun, obwohl ein Zuschauer kurz zuvor sein Standing in der MLB in Frage stellte.

Im sechsten Inning der Partie schlug Harper zum ersten Mal in dieser Saison zu: Mit einem für ihn typischen Moonshot segelte der Ball von seinem Schläger bis in den mittleren Rang im Right Field.

Doch dem nicht genug: Im neunten Inning beim Stand von 5:3 versuchte Harper, die Führung seiner Nats weiter auszubauen. Ein Fan der Reds dürfte die Leistung von Harper eher weniger gefallen haben, weshalb dieser alles versuchte, ihn zu irritieren - dies schlug fehl.

Bei 2-2 warf Reliever Raisel Iglesias einen Fastball, von den Zuschauerrängen war nur ein lautes "Overrated!" zu hören. Harper traf den Ball perfekt und verwandelte ihn zu seinem zweiten Homerun des Tages ins Left Center Field.

In der vergangenen Saison verbuchte Harper insgesamt 29 Homeruns, stand bei einer On Base Percentage von .413 und einer Slugging-Statistik von .595. Harper spielt seine siebte Saison in der MLB.

