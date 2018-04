MLB: Giants gewinnen 14-Inning-Thriller gegen Dodgers dank Monster-Spiel von McCutchen

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays

Die San Francisco Giants (4-3) haben gegen ihren Erzrivalen Los Angeles Dodgers (2-6) am Samstag einen 14-Inning-Krimi mit 7:5 für sich entschieden. Zu verdanken hatten sie dies vor allem Right Fielder Andrew McCutchen, der eines der besten Spiele seiner Karriere hingelegt hat.

Spiele zwischen den Giants und Dodgers sind immer etwas Besonderes für alle Beteiligten. So auch am Samstagabend in San Francisco. Besonders einer hatte extrem viel Spaß: McCutchen, der noch relativ neu ist in dieser Rivalität.

Der Ex-Pirate war 6-7 mit 4 RBI und krönte das erste 6-Hit-Spiel seiner Karriere mit einem 3-Run-Walk-Off-Homerun im 14. Inning zum Sieg für die Hausherren. McCutchen war es auch, der für den ersten Run der Partie mit einem RBI-Double im ersten Inning verantwortlich war.

Zwischenzeitlich hatten die Giants schon mit 3:1 geführt, doch letztlich sorgte ein Solo-Homerun von Yasiel Puig im siebten Inning für den 4:4 Ausgleich. Anschließend ging bis zum 14. Inning nichts mehr. Dann jedoch gelang Logan Forsythe ein RBI-Single, das Puig zum 5:4 für die Gäste nach Hause brachte, ehe McCutchen das Spiel gegen Relief Pitcher Wilmer Font (0 IP, 3 H, 3 ER) beendete.

Insgesamt kamen die Dodgers auf 17 Hits, die Giants nur auf 12. Beide Bullpens wurden arg strapaziert, denn während Rechtshänder Chris Stratton auf Seiten der Giants fünf Innings pitchte (3 R, 2 ER), verließ Lefty Rich Hill für die Dodgers nach nur vier Innings (3 ER) den Mound. Insgesamt setzte Los Angeles neun Reliever ein, die Giants immerhin acht.

