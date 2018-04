Gerrit Cole beeindruckt bei Debüt für MLB-Champions Houston Astros

MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs

Gerrit Cole hat bei seinem Pitching-Debüt für die Houston Astros überzeugt. Der vierte Starter in der Rotation der Texaner zeigte eine glanzvolle Vorstellung, die die amtierenden Champions der MLB zu einem souveränen 8:2-Auswärtssieg bei den Texas Rangers brachte.

"Er war überragend", sagte Manager AJ Hinch nach der Partie. "Er hatte das Spiel zu jeder Zeit unter Kontrolle. Sein Stuff war am Ende elektrisierend. Was für eine exzellente Performance."

Zu Beginn der Partie musste Cole einen Single-Homerun von Joey Gallo hinnehmen, ehe er zur Höchstleistung auflief. Elf Strikeouts bei drei Walks über sieben Innings brachten ihm den Sieg für die Statistik ein. Mit 21 Swings-and-Misses verbuchte er gegen die Rangers so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere.

Sowohl im fünften als auch im siebten Inning gelangen ihm drei Strikeouts in Serie, lediglich im sechsten Durchgang geriet der Neuzugang von den Pittsburgh Pirates kurzzeitig unter Druck. Ein Läufer auf der dritten Base setzte schon zum Run an, als Carlos Correa mit einem kraftvollen Wurf an die erste Base ein Double Play perfekt machte und das Inning beendete.

Cole, der die Rotation der Astros um Justin Verlander, Dallas Kecuhel und Lance McCullers Jr. ergänzt, warf 102 Pitches und sorgte dafür, dass die Astros zum ersten Mal seit Mai 2016 in zwei Spielen in Folge zehn oder mehr Strikeouts erzielen. McCullers hatte am Samstag exakt zehn Stück verbuchen können.

