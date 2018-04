MLB: Derek Jeter bei den Miami Marlins - erster Fleck auf der blütenweißen Weste?

MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs

Derek Jeter war zwei Jahrzehnte lang das Gesicht der New York Yankees. Seit dieser Saison jedoch ist er Anteilseigner und CEO der Miami Marlins. War er als Spieler noch schier unfehlbar, begann sein Weg als Funktionär auch aufgrund kontroverser Entscheidungen unrund. Gelingt es dem "Captain", sein neues Team in eine gute Zukunft zu führen oder wird diese Station der erste Fleck auf seiner blütenweißen Weste?

"Ich möchte der Steinbrenner-Familie und besonders Mr. George Steinbrenner dafür danken, dass sie es mir ermöglicht haben, meine gesamte Karriere für die einzige Organisation zu spielen, für die ich jemals spielen wollte." (Derek Sanderson Jeter am Derek Jeter Day, September 2014 im Yankee Stadium)

Derek Jeter war das Gesicht der New York Yankees für über zwei Jahrzehnte. Er verkörperte alles, wofür diese fast sagenumwobene Franchise stand und stellte zahlreiche Rekorde während seiner Zeit dort auf. Mehr noch: Er war der Captain des Teams und gewann als Shortstop fünf Mal die World Series. Er war der personifizierte New York Yankee und zählt sicher zu den allergrößten, die die berühmten Pinstripes getragen haben. Nun kommt er erstmals als Gegner nach New York zurück.

Die Betonung liegt auf "New York", denn im Yankee Stadium wird sich Jeter nicht blicken lassen. Es wäre eine "unangenehme Situation" für ihn, wie er kürzlich ESPN verriet.

Eine der größeren Storys der Offseason war die Übernahme der Miami Marlins durch ein Konsortium um Bruce Sherman und Jeter, der dem Team nun als CEO vorsteht. Für Jeter ging damit ein Traum in Erfüllung, denn schon zu Zeiten als Aktiver ließ er immer wieder verlauten, dass es sein Ziel sei, eines Tages selbst Besitzer einer MLB-Franchise zu sein.

Seit der Übernahme ist einiges passier, das neue Regime räumte erstmal auf. Jeter trennte sich gewissermaßen vom Ältestenrat der Marlins, bestehend aus World-Series-Manager Jack McKeon (2003) und Teamlegenden wie Mister Marlin persönlich, Jeff Conine. Das sorgte für böses Blut und Unmut unter den noch vorhandenen Fans.

Miami Marlins: Fire-Sale in der Offseason

Viel mehr Aufsehen erzeugten dann aber die Personalentscheidungen von Jeter, der den Kader auf links drehte. Alles, was zu viel verdiente, musste weg. Erster Ansprechpartner in dieser Sache: der amtierende National League MVP, Giancarlo Stanton! Nach 59 Homeruns wurde fieberhaft versucht, ihn und seinen Monstervertrag loszuwerden.

Deals mit den Giants und Cardinals waren bereits ausgehandelt, doch die No-Trade-Klausel in seinem Vertrag gab Stanton das Recht, jeden Deal zu verweigern. Und dieses Recht nutzte er aus, um sich sein neues Team essenziell selbst auszusuchen. Es wurden - ausgerechnet - die Yankees. Jeters (ehemalige) große Liebe.

Yankees vs. Marlins live auf DAZN

Datum Uhrzeit Spiel Dienstag, 17. April 0.35 Uhr New York Yankees - Miami Marlins Mittwoch, 18. April 0.35 Uhr New York Yankees - Miami Marlins

Ein gefundenes Fressen für Kritiker, die ohnehin schon wenig vom neuen CEO gehalten hatten. Doch am Ende des Tages hatten die Marlins und Jeter keine andere Wahl als Stanton in die Bronx zu transferieren - und dafür nicht einmal viel in Bezug auf Prospects zurückzukriegen. Schließlich schluckten die Yankees einen Großteil des Gehalts, was nun mal die Hauptmotivation für Miami war.

Damit nicht genug, wurden auch noch die anderen beiden Starting-Outfielder - Christian Yelich und Marcell Ozuna - und der dynamische Infielder Dee Gordon abgegeben. Diese aber immerhin mit nennenswerten Gegenwerten. Besonders Lewis Brinson, der von den Brewers für Yelich kam, zeigte bereits gute Ansätze. Er war das Top-Prospect der Brewers-Organisation.

Die Top-Prospects der Miami Marlins Organisation

Spieler Alter Position Spiel-Level Lewis Brinson 23 Outfielder MLB Sandy Alcantara 22 Starting Pitcher AAA Monte Harrison 22 Outfielder AA Jorge Guzman 22 Starting Pitcher A Magneuris Sierra 21 Outfielder AAA Isan Diaz 21 Infielder AA

Mehr als Ansätze sind es aber auch nicht, was den gesamten Kader betrifft, den Lindsey Adler von The Athletic treffend als "funktionales Triple-A-Team" bezeichnete. Keine große Übertreibung, wenn man bedenkt, wie viele Spieler dieses Teams nicht unbedingt in vielen anderen MLB-Teams aktiv wären. Doch das war kurzfristig auch nicht das Ziel. Vielmehr geht es nun darum, auch noch die letzten teuren Spieler abzugeben und über die kommenden Jahre hinweg neuaufzubauen. Die Vorbilder hierfür liegen auf der Hand: Die Cubs, die Astros, auch die Royals.

Am Montag nun kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Jeters neuem Team und den Yankees seit der letztjährigen "Number Retirement"-Zeremonie am Muttertag, bei der die Nummer 2 endgültig aus dem Verkehr gezogen wurde. Jeter bekam zugleich eine Plakette im Monument Park und ist damit offiziell unsterblich geworden in der Historie der Yankees.

Derek Jeter: Auszeichnungen und größte Erfolge

Auszeichnung / Rekord / Titel Jahr(e) American League All-Star 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 World Champion 1996, 1998, 1999, 2000, 2009 AL Champion 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009 World Series MVP 2000 AL Rookie of the Year 1996 AL Gold Glove (Shortstop) 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 AL Silver Slugger Award (Shortstop) 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 AL Hank Aaron Award 2006, 2009 Roberto Clemente Award 2009 Retired Number 2 (Yankees) 2017 Captain der Yankees 2003-2014

Es war zugleich einer von nur wenigen Auftritten von Jeter an seiner alten Wirkungsstätte seit seinem letzten Spiel im Jahr 2014. Er kam als Gast zu ähnlichen Zeremonien wie der von Manager-Legende Joe Torre oder seinen ehemaligen Teamkollegen Bernie Williams, Jorge Posada oder Paul O'Neill. Doch einfach so als Zuschauer ließ er sich nicht blicken - Jeter ist bekanntlich kein allzu großer Fan des Sports, wenn er nicht gerade selbst daran beteiligt ist.

Stand er jedoch auf dem Platz, dann gab es kaum Grenzen für ihn. Seine Liste an Erfolgen sucht im Baseball seinesgleichen. Schon zu Schulzeiten in Kalamazoo/Michigan stand für ihn fest, wo die Reise hingehen soll: Er wollte Shortstop der Yankees werden. 1992 wurde er als 6. Pick insgesamt von den Yankees gedraftet, 1995 gab er sein Debüt und 1996 wurde er direkt zum American League Rookie of the Year gewählt - als letzter Yankee vor Aaron Judge 2017.

Direkt in seinem ersten vollen Jahr in der Bronx gewann er sogar die World Series. Es folgten insgesamt vier weitere Titel und insgesamt sechs weitere Trips in den Fall Classic.

Vielleicht das beeindruckendste Merkmal dieser einzigartigen Karriere ist jedoch die Tatsache, dass Jeter in seinen 20 Jahren in der MLB keine einzige "Losing Season" erlebte. Mit ihm schlossen die Yankees nicht ein Jahr mit einer negativen Bilanz ab! Insofern besteht die große Chance, dass Jeter dieses Gefühl erstmals in Miami erleben wird.

© getty

Marlins: Negative Bilanz in Sicht

Die Marlins steuern schon jetzt auf eine negative Gesamtbilanz zu und werden wohl auf Jahre hinweg Geduld beweisen müssen, ehe es wieder bergauf gehen könnte. Den Grundstein immerhin legte man mit den Trades, doch Jeter wird zeigen müssen, wie gut er das Schiff bis dahin navigieren kann, zumal kaum noch Zuschauer in den Marlins Park strömen. Zu enttäuscht ist das ohnehin eher fernbleibende Publikum ob der aktuellen sportlichen Entwicklung.

Waren es am Opening Day noch 32.151 Zuschauer im Marlins Park (Kapazität: 36.742 Zuschauer) gegen die Cubs, betrug der Zuschauerschnitt für die elf folgenden Spiele daheim nur noch rund 11.446. Und in Miami kann man sich schlecht mit den andernorts herrschenden kalten Temperaturen herausreden.

Die Zuschauertabelle der Miami Marlins 2018

Datum Gegner Zuschauerzahl 29.03. Cubs (Home Opener) 32.151 30.03. Cubs 12.034 31.03. Cubs 13.422 01.04. Cubs 10.428 02.04. Red Sox 11.113 03.04. Red Sox 14.953 09.04. Mets 7003 10.04. Mets 6516 11.04. Mets 6150 13.04. Pirates 6852 14.04. Pirates 26.816 15.04. Pirates 10.621

Gerade in Florida gibt es ohnehin das Phänomen, dass Zuschauer nicht eben eifrige Baseball-Gänger sind. Nicht mal dann, wenn das Team erfolgreich spielt, wie die Tampa Bay Rays vor ein paar Jahren bereits feststellten.

Doch wenn man auf einen Rebuild aus ist, dürfte sich der Effekt noch verstärken. Die Konsequenz aus schwindendem oder gar ausbleibendem Fan-Interesse liegt auf der Hand: Weniger Einnahmen, was das Letzte ist, was ein Unternehmen will, das gerade schon massiv Gehalt eingekürzt hat.

Ein Gegenmittel hat Jeter aber schon parat, jedenfalls in der Theorie: "Wir müssen ein paar mehr Spiele gewinnen. Ich habe Leute sagen gehört: 'Miami ist eine schwierige Sport-Stadt.' Ich denke, dass dies auf jede Sport-Stadt zutrifft. Wenn du ein erfolgreiches Produkt aufs Feld bringst, dann werden die Leute auch kommen. Wir haben ein paar aufregende junge Spieler hier und hoffentlich können wir eine kleine Siegsträhne starten."

Derek Jeter ist eine lebende Legende der New York Yankees. Der zukünftige Hall-of-Famer war äußerst erfolgreich - auch abseits des Baseball-Diamonds. Mit dem sechsten Pick im Draft 1992 zogen die Yankees den jungen Shortstop Derek Jeter von der Central High School in Kalamazoo/Michigan. 1995 gab er sein Debüt, 1996 wurde er direkt zum American League Rookie of the Year gewählt

Ebenfalls 1996 durfte Jeter auch erstmals auf der ganz großen Bühne ran: Mit den Yankees gewann er die World Series gegen die Atlanta Braves

Sein Signature Move, der eingesprungene Wurf zur ersten Base, was ein wenig an das Jumpman-Logo des Jordan Brands erinnerte, brachte ihm fünf Gold Glove Awards für den besten Fielder seiner Position ein

Nach einer enttäuschend endenden Saison 1997 war Jeter dann einer der Stars des vielleicht besten Teams überhaupt im Baseball, den 1998er Yankees: Die gewannen insgesamt 125 Spiele und die World Series per Sweep gegen die San Diego Padres

Wofür Jeter vor allem stand, war Erfolg! Und so gewann er mit den Yankees auch 1999 die World Series, dieses Mal in vier Spielen gegen die Braves

Der vorläufige Höhepunkt war dann der World-Series-Triumph 2000 in der Subway Series gegen die New York Mets. Jeter überragte beim 4-1-Serienerfolg und wurde zum MVP gewählt

Überhaupt war Jeter auch an der Platte stets gefährlich. Fünfmal gewann er den AL Silver Slugger Award als Shortstop. Und er hat mit 3.465 die sechstmeisten Hits in der Geschichte der MLB gesammelt

Darüber hinaus brachte ihm sein typischer Inside-Out-Swing zwei AL Hank Aaron Awards (2006, 2009) für den besten Offensiv-Spieler der Liga ein. Übrigens: Er ist der einzige Yankee-Spieler, der 3.000 Hits in Pinstripes geschafft hat

Wie man so hört, soll er aber auch außerhalb des Platzes und in der Damenwelt einen hohen Schlagdurchschnitt gehabt haben. Eine seiner Errungenschaften war Gerüchten zufolge Schauspielerin Jordana Brewster, bekannt aus "Fast & the Furious"

Auch Supermodel Adriana Lima schien der Yankee-Legende gegenüber nicht abgeneigt gewesen zu sein

Oder wie wäre es mit Pop-Ikone Mariah Carey?

Doch kommen wir zurück zum Sportlichen! 14 Mal wurde "Jeets" ins All-Star Team der AL gewählt. Der Höhepunkt sicherlich das letzte All-Star Game im alten Yankee Stadium 1998

Dass er zu den aller größten Spielern in Pinstripes überhaupt gehört, unterstrich sein Status als Captain des Teams. Er war von 2003 bis 2014 der 15. Captain in der Geschichte der Franchise - und bis heute der letzte

Das vielleicht dramatischste Play, das unterstreicht, mit welcher Aufopferung Jeter spielte, ereignete sich wohl 2004 gegen die Red Sox. Ein Popup flog Richtung Tribüne und er hechtete furchtlos hinterher ... ... und fing den Ball und schaffte damit das Out!

Deutliche Spuren hinterließ dieser Einsatz aber dennoch - nicht nur im Gesicht

Insgesamt stand Jeter sieben Mal in der World Series, doch nach den ersten vier Titeln setzte es Pleiten gegen Arizona und Florida (2001, 2003), bis er dann 2009 den Thron ein letztes Mal erklomm - 4-2 gegen die Philadelphia Phillies

Obendrein gewann Jeter den Roberto Clemente Award 2009 für sein gemeinnütziges Engagement

Jessicas mochte Jeter übrigens auch. Zum einen wäre da Schauspielerin Jessica Alba, bekannt unter anderem durch "Sin City". Mit ihr soll er im Sommer 2004 angebandelt haben

Zum anderen natürlich Jessica Biel, die aber mittlerweile mit Superstar-Entertainer Justin Timberlake verheiratet ist

Alles nur Gerüchte? Richtig öffentlich war eigentlich nur seine Beziehung zu Schauspielerin Minka Kelly, mit der er auch während der World Series 2009 und darüber hinaus zusammen war

Richtig ernst wurde es für den Captain dann aber erst nach der Karriere, als er Swimsuit-Model Hannah Davis kennenlernte

Sie heißt mittlerweile Hannah Jeter und das frischgebackene Ehepaar (Hochzeit Februar 2017) erwartet das erste Kind

In seinem letzten Spiel im Yankee Stadium im Jahr 2014 verabschiedete sich der "Captain" wie üblich in großem Stil: per Game-winning Hit!

Am Sonntag nun wurde Jeter eine ganz große Ehre zuteil, seine Nummer 2 wurde "retired" und im Monument Park verewigt. Kein Yankee-Spieler wird sie mehr tragen dürfen. Mit dabei: seine hochschwangere Frau Hannah

"The Captain" und "Mr. November" - die Spitznamen sagen eigentlich auch schon alles. 20 Jahre bei den Yankees - was für eine Karriere

Das sehen die Fans übrigens ganz genauso. "Ich danke Gott, dass er Jeter zu einem Yankee gemacht hat." Das Zitat stammt eigentlich von Legende Joe DiMaggio

Einen First Pitch durfte Jeter am Abend übrigens auch noch werfen. Es wird wohl ein Strike geworden sein

Alles Gute, Derek Jeter. Wir sehen uns sicher irgendwann wieder!

Was den aktuellen Stellenwert seines Teams betrifft, stellt Jeter indes das Positive in den Vordergrund: "Ich mag den Mut und den Kampfgeist, den das Team zeigt. In zehn der zwölf Spiele war es lange ausgeglichen oder wir hatten sogar eine Führung", sagte Jeter gegenüber Reportern vorm Start der Serie gegen die Pirates. "Wir entwickeln hier eine Siegkultur. Manchmal braucht es dafür etwas Zeit, aber mir gefällt es immerhin, wie die Jungs ihre Arbeit angehen. Niemand ist glücklich mit den Resultaten. Wenn du in die Kabine gehst, hörst du dasselbe. Aber es ist eine lange Saison."

Als Spieler ließ sich Jeter nie aus der Ruhe bringen. Schafft er dies nun auch als Funktionär trotz sicherlich nicht abschwächenden Gegenwindes, dann stehen den Marlins ruhigere Fahrwasser in nicht allzu ferner Zukunft bevor. Gelingt der Neuaufbau jedoch nicht, dann wäre dies der erste wirklich schwarze Fleck auf der ansonsten blütenweißen Weste des Derek Jeters.

