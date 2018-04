MLB: Colorado Rockies und San Diego Padres lassen Fäuste fliegen

MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins@Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians

Bevor sich die Boston Red Sox und die New York Yankees an den Hals gingen, kam es bereits in einem Duell der NL West zu Handgreiflichkeiten. Beim 6:4-Sieg der Colorado Rockies über die San Diego Padres eskalierte eine umkämpfte Serie völlig, fünf Spieler wurden des Feldes verwiesen.

Bereits am Dienstag wurde Padres-Center-Fielder Manuel Margot von einem Pitch getroffen, wodurch er mit geprellten Rippen auf die Disabled List gezwungen wurde. Im ersten Inning am Mittwoch bekam Rockies-Shortstop Trevor Story einen Treffer ab, im zweiten Abschnitt musste Padres-Right-Fielder Hunter Renfoe einen Ball auf sein Handgelenk hinnehmen.

"Sie haben ganz klar einen aggressiven Pitching-Stil verfolgt", sagte Padres-Manager Andy Green. "Oberg hat zwei unserer Leute getroffen. Sie pitchten immer wieder nach innen, das haben wir schon des Öfteren erlebt. Daher haben wir einen zahn zugelegt und auch zunehmend weiter nach innen geworfen."

Im siebten Inning brachte ein Pitch von Luis Perdomo das Fass zum Überlaufen: Nach einem Wurf auf den Rücken von Nolan Arenado steuerte dieser sofort auf den Mound zu. Perdomo versuchte sich zunächst noch, mit seinem Handschuh nach seinem Angreifer zu werfen, einem Schlag von Arenado konnte er gerade noch ausweichen. Rockies-Left-Fielder Gerardo Parra schlug bei Padres-Catcher A.J. Ellis zu, auch Rockies-Starter German Marquez teilte Schläge aus. Alle fünf Beteiligten mussten im Anschluss unter die Dusche.

MLB: San Diego Padres vs. Colorado Rockies in 2018

Tag Heim Gast Ergebnis 2.4.2018 San Diego Padres Colorado Rockies 4:7 3.4.2018 San Diego Padres Colorado Rockies 8:4 4.4.2018 San Diego Padres Colorado Rockies 2:5 5.4.2018 San Diego Padres Colorado Rockies 1:3 9.4.2018 Colorado Rockies San Diego Padres 6:7 10.4.2018 Colorado Rockies San Diego Padres 2:5 11.4.2018 Colorado Rockies San Diego Padres 6:4

"Sie haben gemeint, sie müssen ein Zeichen setzen", sagte Arenado nach der Partie: "Also sah ich mich gezwungen, auch etwas zu tun." Die Liga wird die Vorfälle untersuchen und behielt sich die Möglichkeit einer Suspendierung der Beteiligten vor. "Hoffentlich ist es nicht für eine längere Zeit, aber ich erwarte definitiv, dass etwas passiert", sagte Arenado angesprochen auf eine etwaige Strafe.

"Es zeigt einfach, dass wir uns gegenseitig den Rücken decken", sagte Padres-First-Baseman Eric Hosmer: "Du willst natürlich mit deinen Kollegen kämpfen, vor allem wenn es auswärts gegen einen Divisionsrivalen geht. Wir wollen zusammenhalten."

Unmittelbar nach der Auseinandersetzung stürmten die Rockies zu einer 5:0-Führung, die sie nicht mehr abgaben. Es war bereits die siebte Begegnung beider Teams, über den Verlauf der Saison folgen weitere zwölf Duelle.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.