MLB: SPOX zeigt Atlanta Braves gegen San Francisco Giants im LIVESTREAM FOR FREE

Die Atlanta Braves empfangen die San Francisco Giants am Sonntagabend und SPOX präsentiert die Begegnung in der MLB im LIVESTREAM FOR FREE. Die Braves sind eine der Überraschungen der Saison und setzen auf Rookie-Sensation Ronald Acuna. Bei den Giants vertraut man hingegen auf etablierte Starpower.

Nachdem SPOX bereits im Vorjahr ausgewählte Spiele der Playoffs und World Series im LIVESTREAM FOR FREE gezeigt hat, seht Ihr in dieser Saison auch Spiele aus der Regular Season. Den Auftakt macht die Begegnung am Sonntag zwischen den Braves und Giants, Anfang Juni dann folgt schon das Spitzenspiel der American League Central zwischen den Cleveland Indians und Max Kepler und seinen Minnesota Twins.

Zahlreiche weitere Spiele gibt es natürlich wie gewohnt beim Streaming-Service DAZN, den Ihr für 9,99 Euro im Monat abonnieren könnt. Der erste Monat ist dabei gratis.

MLB im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX

Datum uhrzeit Spiel Übertragung Sonntag, 6. Mai 19.35 Uhr Atlanta Braves - San Francisco Giants SPOX / DAZN Sonntag, 3. Juni 20.10 Uhr Minnesota Twins - Cleveland Indians SPOX

Wann und wo findet das Spiel Braves - Giants statt?

Die Atlanta Braves empfangen die San Francisco Giants im SunTrust Park, der neuen Heimat der Braves seit der Saison 2017, in Atlanta/Georgia. Der erste Pitch wird voraussichtlich am 6. Mai um 19.35 Uhr erfolgen.

Wer sind die Starting Pitcher für die Giants und Braves am Sonntag?

Die voraussichtlichen Starting Pitcher stehen noch nicht fest und werden erst im Laufe der Woche bekanntgegeben.

© getty

Atlanta Braves: Ronald Acuna im Fokus

Bei den Atlanta Braves sind seit seiner lange erwarteten Berufung in den Major-League-Kader alle Augen auf Ronald Acuna Jr. gerichtet. Der Rookie-Outfielder gilt als eines der größten Talente im Baseball und deutete direkt sein großes Können an.

In seinen ersten paar Spielen brillierte er bereits mit starken Plays im Outfield und schlug einen Monster-Homerun in seinem zweiten Spiel überhaupt gegen die Cincinnati Reds. Acuna gilt als Five-Tool-Player, beherrscht also alle fünf Kern-Fertigkeiten, die ein Baseballspieler braucht: Geschwindigkeit, Armstärke, Fielding, das Schlagen für einen hohen Durchschnitt und das Schlagen für Power.

Giants setzen auf Veterans

Die San Francisco Giants verfügen derzeit nicht über allzu viel junges Talent in ihrem Kader. Stattdessen vertrauen sie zuvorderst auf ein erfahrenes Trio bestehend aus Star-Catcher Buster Posey sowie die Neuzugänge Third Baseman Evan Longoria und Outfielder Andrew McCutchen.

Besonders McCutchen wusste schon früh in seiner Giants-Zeit zu überzeugen und entschied schon zwei Spiele mit späten Hits zugunsten San Franciscos.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.