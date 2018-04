MLB: Adler landet vor Spiel auf James Paxton von den Seattle Mariners

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees

Beim Home Opener der Minnesota Twins gegen die Seattle Mariners (4:2) ist ein Adler während der Nationalhymne auf der Schulter von Gäste-Pitcher James Paxton gelandet. Der Linkshänder nahm es relativ gelassen.

Paxton stand vor dem Spiel im Target Field von Minneapolis/Minnesota im Left Field und lauschte der US-Nationalhymne. Die Eröffnungszeremonie sah für den üblichen Flyover einen Adler vor, der durch den Ballpark und dann zu seinem Betreuer zurückfliegen sollte. Der Vogel hatte aber andere Pläne.

Der Weißkopfseeadler namens Challenger flog ein paar Runden und landete dann neben Paxton, schaute sich kurz um, hob wieder ab und landete schließlich auf der rechten Schulter Paxtons, der cool blieb und nicht in Panik verfiel. "Ich werde nicht schneller laufen als ein Adler fliegt, also dachte ich mir, lass uns sehen, was passiert", sagte Paxton nach dem Spiel.

Kurz darauf kam auch schon der Betreuer des Adlers und sammelte seinen Schützling ein. "Er kam genau auf mich zu und ich dachte mir: "Ok, der Typ ist da drüben. Und ich bin nicht der Adler-Typ", erklärte Paxton seine Gedanken kurz vor der "Attacke". "Aber ich glaube, der Adler war einfach verwirrt, offenbar zum ersten Mal überhaupt. Ich stand einfach da und versuchte, nicht in Panik zu verfallen."

Paxton kam letztlich mit dem Schrecken davon: "Ich denke nicht, dass mich die Krallen punktiert haben. Sie fühlten sich auf meinem Rücken scharf an. Ich habe aber keine Kratzer. Glaube ich jedenfalls." Paxton fügte an: "Es war nicht das erste Mal, dass ich einen Weißkopfseeadler gesehen habe, aber es war das erste Mal, dass einer versuchte, auf mir zu landen."

