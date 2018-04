MLB: 14:1! Boston Red Sox fahren dank Betts-Show mit New York Yankees Schlitten

MLB Live Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees

Die Boston Red Sox haben am Dienstagabend gegen die New York Yankees einen souveränen Heimsieg gefeiert. Zum Auftakt der ersten Serie der aktuellen Saison zwischen beiden Rivalen gewannen die Red Sox dank eines überragenden sechsten Innings mit 14:1.

"Zu diesem Zeitpunkt ist diese Leistung nicht einmal beeindruckend", sagte Red-Sox-Ace Chris Sale (6.0 IP, 8 K, 8 H, 1 ER) nach der Partie. "Kein Scherz: Er bleibt einfach unglaublich."

Der Pitcher zeigte sich mehr als beeindruckt der Show seines Teamkollegen Mookie Betts. Der Right Fielder war über den gesamten Abend 4-5 mit einem Walk und trug mit einem Grand Slam im sechsten Inning maßgeblich zum Sieg gegen die Yankees bei. Betts ist nun der zweite Spieler in der Geschichte, der in einem Spiel gegen die Pinstripes mindestens vier Hits, fünf Runs und vier RBIs erzielte.

Betts führt die Ligen mit einem Average von .432 an, steht zudem bei einer OBP von .533 und einem Slugging von .730. Grund für diese guten Zahlen ist eine klare Ansage seines Managers Alex Cora: Als erster Spieler in der Batting Order der Red Sox soll Betts vom ersten Pitch an eine aggressive Herangehensweise verfolgen.

"Das war einer der ersten Dinge, die er zu mir gesagt hatte", erzählte Betts. "Er hat mir meine Zahlen gezeigt und gesagt, ich soll öfter durchschwingen." Gesagt, getan. Gleich den zweite Pitch von Yankees-Starter Luis Severino (5.0 IP, 6 K, 3 BB, 8 H, 5 ER) verwertete Betts zu einem Double, insgesamt brauchte er für seine vier Hits und einen Walk ganze 18 Pitches.

Die Red Sox verlängern somit ihren herausragenden Saisonstart, mit 9-1 nach zehn Spielen haben sie den besten Auftakt ihrer Franchise überhaupt aufgestellt. Am Mittwoch und Donnerstag stehen für Boston zwei weitere Duelle mit den Yankees (jeweils live auf DAZN) auf dem Programm, ehe man die Baltimore Orioles zu einer Vier-Spiele-Heimserie empfängt.

