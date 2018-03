MLB - Washington Nationals: Bryce Harper wurde ein eingewachsener Zeh entfernt

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Bryce Harper musste sich einer Operation am Fuß unterziehen, um einen eingewachsenen Zehennagel zu entfernen. Die Washington Nationals rechnen aber mit einer baldigen Rückkehr ihres Superstars im Spring Training.

Harper wurde am Mittwoch aus dem Lineup seines Teams gestrichen, weil ihm der Zeh Probleme bereitete. Doch wie Manager Dave Martinez am Donnerstag mitteilte, werde der Right Fielder voraussichtlich schon am Samstag wieder spielen.

"Er will schon Freitag spielen, aber das werden wir sehen", sagte Martinez gegenüber Reportern. "Ich würde ihn lieber einen Tag weiter nach hinten schieben. Nach dem Spiel werden wir sehen, wie er sich fühlt."

Derweil kündigte Martinez auch an, dass Rechtshänder Stephen Strasburg am Samstag gegen die Astros sein Spring-Debüt in diesem Jahr geben wird.

