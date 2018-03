MLB - Toronto Blue Jays setzen Troy Tulowitzki auf 60-Day Disabled List

MLB Live Astros @ Rangers MLB Live Yankees @ Blue Jays MLB Live Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox

Die Toronto Blue Jays haben Troy Tulowitzki auf die 60-Day Disabled List gesetzt. Der Shortstop wurde mit einem Knochensporn in beiden Fersen diagnostiziert.

Im Vorfeld der Auftaktniederlage gegen die New York Yankees finalisierten die Blue Jays ihren 25-Spieler-Kader. Am Rande dessen wurde bekannt, dass Tulowitzki offenbar schwerer verletzt ist als bislang angenommen. Am Mittwoch noch hatte er einen Spezialisten aufgesucht.

Durch die Platzierung auf die 60-Day DL wird auch ein Platz im 40-Spielerkader frei. Einen solchen bekamen indes die zwei Relief Pitcher John Axford und Tyler Clippard, die bislang nur mit Minor-League-Deals ausgestattet waren. Beide gehörten dann auch zum Opening-Day-Kader.

Tulowitzki hat seit einer Sprunggelenksverletzung Ende Juli letzten Jahres kein Spiel mehr gemacht. Bis dahin schlug er .240 mit sieben Homeruns und 26 RBI in der Saison 2017.

In seiner Karriere hat Tulowitzki einen Schlagdurchschnitt von .290 und kam auf 224 Homeruns und 779 RBI in insgesamt zwölf Spielzeiten in der MLB.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.