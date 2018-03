MLB: Tampa Bay Rays planen mit Vier-Mann-Pitching-Rotation über längeren Zeitraum

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Tampa Bay Rays werden laut Manager Kevin Cash in der Saison 2018 nur eine Vier-Mann-Rotation einsetzen, dafür aber nicht den regulären Rhythmus der Starting Pitcher stören. Hier kommt der Bullpen ins Spiel.

In Zeiten, in denen andere Teams laut darüber nachdenken, nach japanischem Vorbild sogar auf eine sechsköpfige Pitching Rotation zu setzen, gehen die Rays in die komplett andere Richtung - zurück zu einer Rotation bestehend aus nur vier Starting Pitchern.

Es werde jedoch keine komplette Rückkehr zu vier Startern sein, wie es einst in der MLB üblich war. "Unser Plan ist es, dass wir nicht auf fünf Starter setzen werden", erklärte Cash: "Wir werden versuchen, bei vieren zu bleiben. Wir werden ein paar Bullpen-Tage dabeihaben. Wir werden versuchen, das über einen längeren Zeitraum auszuprobieren. Wir werden vieles in den ersten sechs Wochen der Saison lernen."

Bereits vor Wochen hatte Cash erklärt, dass man überlege, in den ersten sechs Wochen, in denen die Rays zahlreiche freie Tage haben werden, nur auf vier Starter zu setzen. Während Chris Archer, Blake Snell, Jake Faria und Nathan Eovaldi starten würden, wäre Matt Andriese ein Kandidat für den Bullpen.

"Wenn wir eine Fünf-Mann-Rotation nutzen würden, hätten wir einen oder zwei Tage extra nahezu jedes Mal, wenn wir durch die Rotation gingen", rechnete Cash im Februar vor: "Ich denke, jeder Starting Pitcher würde sagen, dass das nicht ideal für ihn sei. Also verkürzen wir diese Pausen einfach und fügen gelegentlich einen Spot-Starter ein oder machen einen Bullpen-Tag."

MLB: Mehrere Teams dachten über 6-Mann-Rotation nach

Andere Teams wie die Texas Rangers etwa hatten den Plan, sogar sechs Starter einzusetzen. Doch nach klarer Kritik von Pitching Ace Cole Hamels wurde dieser wieder verworfen. "Es ist kein Teil des Baseballs. Ich weiß, dass dies die neue analytische Seite ist, um das Rad neu zu erfinden, aber ich bin durch die Minor Leagues mit einer Fünf-Mann-Rotation nach oben gekommen und das ist, worauf ich eingestellt bin."

Die Angels hatten ebenfalls diese Diskussion, um dem Japaner Shohei Ohtani, der eine Sechs-Mann-Rotation gewohnt ist, bei der Anpassung zu helfen. Die Giants und Cubs versuchten sich daran sogar im Vorjahr, kehrten aber schnell wieder zum Bewährten zurück.

