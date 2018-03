MLB - Los Angeles Dodgers: Justin Turner verpasst Saisonstart mit Handgelenksfraktur

NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Red Sox @ Marlins

Hiobsbotschaft für die Los Angeles Dodgers. Third Baseman Justin Turner hat sich in einem Spring-Training-Spiel am Montagabend das Handgelenk gebrochen. Somit wird er wochenlang ausfallen und den Saisonstart der MLB verpassen.

Turner wurde im ersten Inning des Spiels der Dodgers gegen die Oakland Athletics von einem Pitch von Rechtshänder Kendall Graveman am linken Handgelenk getroffen. Mit Schmerzen ging er daraufhin direkt in den Dugout und wurde von Donovan Solano ersetzt.

"Ich hatte natürlich gehofft, dass die Röntgenbilder negativ sein würden, doch da ist eine kleine nicht-dislozierte Fraktur", sagte Turner nach dem Spiel. "Wir müssen nun sehen, wie es sich entwickelt."

General Manager Farhan Zaidi erklärte derweil, dass es noch unklar sei, wie lange der amtierende NLCS MVP ausfallen werde. Es würde jedoch mindestens ein paar Wochen dauern. Am Dienstag werde sich Turner erneut mit dem behandelnden Arzt treffen.

Während Turner die Saison damit sehr sicher auf der Disabled List beginnen wird, ist davon auszugehen, dass Logan Forsythe die dritte Base übernimmt. Somit würde wohl Chase Utley an der zweiten Base starten.

"Wir sind als Team ohne J.T. nicht so gut wie mit ihm", sagte Zaidi, der fortfuhr: "Wir haben aber ein gutes Gefühl, was unsere internen Optionen betrifft. Da sind Jungs, die mehrere Positionen bekleiden können."

In der Vorsaison schlug Turner .322 mit 21 Homeruns und 71 RBI. Zudem wurde er 19 Mal von Pitches getroffen - gut genug für Rang drei in der Liga.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.