MLB: George Springer von den Houston Astros gelingt erneut Homerun am Opening Day

George Springer hat am Opening Day der neuen MLB-Saison gleich zwei neue Bestmarken gesetzt. Der Center Fielder der Houston Astros schlug im Spiel gegen die Texas Rangers im ersten Inning einen Homerun und verzeichnete damit Historisches.

In der World Series der vergangenen Saison führte Springer seine Astros in einer packenden Serie über sieben Spiele gegen die Los Angeles Dodgers mit acht Extra-Base-Hits und 29 Total Bases zum Sieg.

Gleich bei seinem ersten At-Bat in 2018 knüpfte der Rechtshänder dort an, wo er die letzte Spielzeit aufgehört hatte. Den dritten Pitch von Rangers-Starter Cole Hamels schlug Springer über den Zaun im Right Field des Global Life Park, und leitete damit einen ungefährdeten 4:1-Sieg ein.

"Es ist ein großartiges Gefühl, für den ersten Homer der Saison zu sorgen", sagte Springer nach dem Spiel bei ESPN. "Es ist ein guter Tag, ein Astro zu sein."

George Springer mit historischem Homerun am Opening Day

Damit ist Springer der erste Spieler, der jeweils einen Homerun an Opening Days zweier aufeinanderfolgender Saisons schlug. Im vergangenen Jahr schaffte er dies bei einem 3:0-Erfolg gegen die Seattle Mariners.

Zudem ist er der erste Spieler in der Geschichte der MLB, der als amtierender Champion einen Homer am ersten Spieltag der neuen Saison erzielt. Springer wurde im vergangenen Oktober nach 11 Hits bei 29 At-Bats mit fünf Homeruns zum MVP der World Series ernannt.

George Springers Batting-Statistiken in der MLB

Jahr Spiele AB R H HR RBI OBP SLG 2014 78 295 45 68 20 51 .336 .468 2015 102 388 59 107 16 41 .367 .459 2016 162 644 116 168 29 82 .359 .457 2017 140 548 112 155 34 85 .367 .522

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.