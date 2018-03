MLB: Alex Cobb unterschreibt Rekordvertrag bei Baltimore Orioles

NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder

Alex Cobb hat ein neues Team gefunden. Der Pitcher wird einen Vierjahresvertrag im Wert von 60 Millionen Dollar bei den Baltimore Orioles unterschreiben. Einzig der obligatorische Medizincheck steht noch aus.

Nach einer guten Saison 2017 in Diensten der Tampa Bay Rays musste der Rechtshänder lange auf einen neuen Klub warten. Nun bleibt er am Ende doch in der American League ist.

Der 30-Jährige war 12-10 im Vorjahr mit einem 3.66 ERA über 29 Starts und stellte damit Karrierebestleistungen für Siege, Spiele und Innings (179 1/3) auf.

Cobb pitchte 2017 erstmals seit seiner Tommy John Surgery im Jahr 2015 wieder eine volle Saison. 2016 kam er erst spät im Jahr zurück und war mit einem 8.59 ERA und einer 1-2-Bilanz noch lange nicht wieder der Alte.

In seinen sechs Jahren bei den Rays kam er auf eine 48-35-Bilanz und errang damit die fünftmeisten Siege in der Geschichte der Franchise. Sein 3.50 ERA ist derweil sogar der zweitbeste bei den Rays überhaupt.

60 Millionen über vier Jahre sind indes Rekorde für Baltimore in Sachen Gesamtvolumen und durchschnittliches Jahresgehalt für einen Free-Agent-Pitcher.

