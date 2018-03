Der Free-Agent-Markt kommt langsam ins Rollen, doch auch Anfang März sind noch einige große Namen in der MLB ohne Vertrag. SPOX gibt einen Überblick.

JAKE ARRIETA - Pitcher (zuletzt: Cubs): Der Rechtshänder ist wohl der beste verbleibende Starting Pitcher auf dem Markt. 2017 hatte er einen 3.53 ERA in 30 Starts.

GREG HOLLAND - Pitcher (Rockies): Wer noch einen Closer braucht, ist bei Holland richtig. 2017 hatte er 41 Saves, damit schon zum dritten Mal mehr als 40 in den letzten vier Jahren!

© getty

NEIL WALKER - Second Baseman (Brewers): Walker ist recht brauchbar an der Platte, kommt aber mit Verletzungsrisiko: Nur zweimal in seinen neun Jahren spielte er mindestens 150 Spiele.