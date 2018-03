MLB: Catcher Stephen Vogt wird den Milwaukee Brewers zum Saisonstart fehlen

NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs

Die Milwaukee Brewers müssen zum Saisonstart auf Catcher Stephen Vogt verzichten. Eine eingehende Untersuchung ergab eine Zerrung an der Schulter.

Wie Manager Craig Counsell am Mittwoch erklärte, habe eine genaue Untersuchung ergeben, dass sich der Ex-Spieler der Oakland A's eine Kapselzerrung zugezogen habe. Damit wird er nicht rechtzeitig zum Opening Day am 29. März fit sein. Die Brewers treten dann bei den San Diego Padres an.

"Wir müssen einfach etwas langsamer machen. Er muss erstmal schmerzfrei sein, bevor er mit dem Werfen beginnen kann", sagte Counsell. Die Brewers haben jedoch mit Manny Pina und Jett Bandy noch zwei weitere Catcher im Kader sowie Christian Betancourt im Camp mit einem Minor-League-Vertrag.

Vogt wird auch nicht als Designated Hitter in American-League-Ballparks eingesetzt, bis er vollständig genesen ist. "Es besteht keine Eile beim Hitting. Wir denken, dass wenn er mit dem Werfen und Schlagen beginnt, wir genügend At-Bats für ihn haben werden."

Somit ist es wahrscheinlich, dass Vogt die Saison auf der 10-Day Disabled List beginnen wird.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.