MLB: Boston Red Sox "empfangen" wohl New York Yankees im Juni 2019 in London

NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Red Sox @ Marlins

Einem Medienbericht zufolge nimmt eine Zwei-Spiele-Serie zwischen den Boston Red Sox und New York Yankees in London im Jahr 2019 langsam Formen an. Ein Datum und ein Stadion scheinen bereits gefunden.

Wie die Associated Press berichtet, steht eine Verkündung der Serie in der kommenden Saison kurz bevor. Demnach soll die beiden Spiele im Olympic Stadium stattfinden, da dieses aufgrund seiner Laufbahnen mehr Platz für ein Baseballfeld biete als vergleichbare Arenen in der britischen Hauptstadt. Als Datum werden der 29. und 30. Juni ins Auge gefasst. Es wären die ersten MLB-Regular-Season-Spiele überhaupt in Europa.

"Ich war noch nie in London", sagte Yankees-Manager Aaron Boone auf AP-Nachfrage: "Wenn das also stimmt, dann geht's vielleicht nach London. Immer, wenn man unser Spiel wachsen lassen kann, ist das ziemlich cool."

Die Red Sox werden indes die Option haben, beide dieser Spiele als Heimspiele zu deklarieren, womit sie in ihren Heimtrikots aufliefen, aber auch zwei Partien im heimischen Fenway Park weniger hätten.

"Die beiden Klubs haben dies bereits seit Jahren mit der MLB diskutiert. Und hoffentlich wird es nun bald Realität", erklärte Red-Sox-Eigner John Henry via E-Mail an AP.

Die Überlegung hinter dem Termin Ende Juni sei derweil, dass dann die Premier League - West Ham United spielt seine Heimspiele ebenfalls in dem Stadion aus - dann bereits zu Ende ist und das Stadion noch nicht für Leichtathletikwettbewerbe bereitgestellt werden muss.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.