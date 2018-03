MLB: Atlanta Braves schicken Top-Prospect Ronald Acuna ins Minor League Camp

NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Red Sox @ Marlins

Die Atlanta Braves haben ihr Top-Prospect Ronald Acuna ins Minor League Camp geschickt. Damit wird er die Saison nicht im Major-League-Kader beginnen und folglich in dieser Saison voraussichtlich nicht sein erstes volles Jahr an Service Time angerechnet bekommen. Die Braves erhalten damit ein Jahr extra an Kontrolle über Acuna.

Um diesen Umstand perfekt zu machen, müssen die Braves Acuna bis mindestens 13. April in den Minors halten. Damit würde er nicht vor 2024 Free Agent werden.

Er ist der sechste Spieler, den die Braves ins Minor League Camp geschickt haben und wird die Saison wohl für Triple-A Gwinnett starten. Dort schlug er im Vorjahr .344 mit 9 Homeruns in 54 Spielen.

"Wir haben das Gefühl, dass es insgesamt das Beste ist, von einem philosophischen Standpunkt, wenn er noch ein wenig mehr Entwicklungszeit bekommt", erklärte General Manager Alex Anthopoulos die Entscheidung. "Es gibt kein Handbuch, wie man die Entwicklung eines Spielers angehen sollte. Sie sind nicht alle gleich."

Obwohl der Schritt erwartet wurde, führte Acuna die Grapefruit lieg mit einem Schlagdurchschnitt von .432 an und kam auf 4 Homeruns, 11 RBI und 4 Stolen Bases in 16 Spielen im Spring Training. Hinzu kamen eine .512 OBP sowie eine .727 Slugging Percentage.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.