MLB 2018 Season Previews - National League West: Es kann nur einen geben

In der National League West wird auch in der Saison 2018 kein Weg an den mächtigen Dodgers vorbeigehen. Dahinter jedoch ist das Rennen offen und hängt von diversen Variablen wie der Gesundheit von Leistungsträgern ab.

Arizona Diamondbacks (2017: 93-69)

Voraussichtliche Batting Order der Arizona Diamondbacks

Batting Order Spieler Schlaghand Position 1 David Peralta L Left Fielder 2 A.J. Pollock R Center Fielder 3 Paul Goldschmidt R First Baseman 4 Jake Lamb L Third Baseman 5 Alex Avila L Catcher 6 Ketel Marte S Second Baseman 7 Nick Ahmed R Shortstop 8 Jarrod Dyson L Right Fielder

Voraussichtlicher Pitchting Staff der D-backs

Rolle Spieler Wurfhand 1 Patrick Corbin L 2 Robbie Ray L 3 Zack Greinke R 4 Taijuan Walker R 5 Zack Godley R Closer Brad Boxberger R

Darum wird die Saison der D-backs ein Erfolg

Insgesamt verfügen die Diamondbacks weiterhin über einen ausgeglichenen Kader und es gelang ihnen auch, den Abgang von J.D. Martinez mit der Verpflichtung von Steven Souza Jr. einigermaßen zu kompensieren. Das Pitching ist ebenfalls gerüstet für einen weiteren Playoff-Run.

Darum wird die Saison der D-backs ein Misserfolg

Das Thema Gesundheit könnte für die Snakes zum Problem werden. Souza Jr. wird die Saison auf der Disabled List beginnen, bei Starter Shelby Miller ist nach seiner Tommy John Surgery im letzten Oktober eher nicht mit einem Einsatz 2018 zu rechnen und Zack Greinke verpasst schon mal den Opening Day mit Leistenproblemen. Das ist kein gutes Omen.

Prognose: Platz 3 in der NL West.

