MLB: San Francisco Giants werden Barry Bonds' Nummer 25 nie mehr vergeben

Die San Francisco Giants haben bekannt gegeben, das Trikot mit der Nummer 25 nicht mehr zu vergeben. Das Trikot gehörte über 14 Jahre dem Home-Run-König Barry Bonds. In einer Zeremonie vor dem Spiel gegen die Pittsburgh Pirates am 11. August im AT&T Park wird Bonds' Nummer offiziell aus dem Verkehr gezogen.

"Seit Bonds letztem Spiel in der MLB 2007 hat kein Giants-Spieler mehr diese Trikotnummer getragen", sagte Giants-CEO Laurence M. Baer: "Es ist Zeit, seine Nummer ihm zu Ehren endlich auch offiziell nicht mehr zu vergeben. Wir wollen ihn nicht nur als besten Spieler seiner Generation auszeichnen, sondern auch als einen der besten Spieler, der jemals eine Giants-Uniform getragen hat."

Bonds selbst zeigte sich von der Entscheidung der Giants geehrt: "Die Giants und ihre Fans sind Teil meiner Familie. Als ich groß wurde, war Candlestick Park mein Zuhause. Im selben Stadion für dasselbe Team zu spielen wie mein Patenonkel Willie Mays und mein Vater Bobby war immer etwas sehr Besonderes für mich. Die Nummer 25 hat mir während meiner gesamten Karriere sehr viel bedeutet, besonders, weil schon mein Vater sie trug", sagte Bonds.

Barry Bonds debütierte 1986 für die Pittsburgh Pirates in der MLB und gewann mit den Pirates zweimal den MVP-Award. 1992 unterschrieb er einen Sieben-Jahres-Vertrag bei den Giants, den er 2002 um weitere fünf Jahre verlängerte. Mit den Giants brach Bonds den Rekord für Karriere-Homeruns (762) und Homeruns in einer einzigen Saison (73). Seine Rekorde fielen in die Hochphase des Dopings in der MLB.

Barry Bonds arbeitet gegenwärtig als Berater für die Giants.

Diese Giants-Nummern werden nicht mehr vergeben:

Spieler Nummer Bill Terry 3 Mel Ott 4 Carl Hubbell 11 Monte Irvin 20 Willie Mays 24 Juan Marichal 27 Orlando Cepada 30 Gaylord Perry 36 Jackie Robinson 42 Willie McCovey 44

