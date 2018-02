MLB - Los Angeles Angels: Shohei Ohtani bei Debüt als Hitter perfekt an der Platte

NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers NBA 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NHL Blues @ Stars NBA Celtics @ Rockets NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NHL Canadiens @ Lightining NBA Suns @ Hornets NHL Islanders @ Flames

Der japanische Superstar-Rookie Shohei Ohtani hat nun auch sein Debüt als Hitter gegeben. Im Spiel seiner Los Angeles Angels im Spiel bei den San Diego Padres (10:4 Padres) war er dabei sogar perfekt an der Platte.

Nur wenige Tage nach seinem wechselhaften Debüt als Pitcher startete Ohtani plangemäß als Designated Hitter und war einfach nicht auszumachen. Nach zwei Walks zu Beginn gelang dem Japaner im fünften Inning ein RBI-Single, durch das Eric Young Jr. den ersten Run der Angels im Spiel erzielte.

Anschließend war für Ohtani Schluss und er wurde durch Pinch-Runner Jack Kruger ersetzt.

"Ich konnte eine Menge Pitches sehen und das war wirklich gut", sagte Ohtani nach seinem Debüt an der Platte: "Ich will einfach, dass es so weitergeht. Ich sehe den Ball ziemlich gut im Moment. Hoffentlich kann ich noch bessere At-Bats haben. Ich denke, dass trifft auf nahezu alle Spieler zu, aber mein Hitting ist zu diesem Zeitpunkt im Jahr immer besser als mein Pitching. Es ist wie in jedem anderen Jahr."

Die Angels sind dabei, einen Plan zu entwickeln, wie sie es Ohtani am besten ermöglichen können, sowohl als Hitter als auch als Starting Pitcher durch die Saison zu kommen und dabei produktiv zu sein. Manager Mike Scioscia gab an, dass Ohtani bereits am Dienstag erneut als DH auflaufen könnte.

Shohei Ohtani: Nächster Start am Freitag?

Was seinen nächsten Start auf dem Mound betrifft, wird Freitag ins Auge gefasst. Die Angels werden am dem Tag zwei Spiele haben, eines gegen die Cubs, eines gegen Minor Leaguers. Eines der beiden Spiele soll Ohtani absolvieren.

Ohtani schlug indes an Position zwei der Batting Order, was Scioscia damit begründete, dass das Spring Training in diesem Jahr verhältnismäßig früh angefangen hat. Etablierte Stars wie Mike Trout, Albert Pujols oder Justin Upton haben noch kein Spiel absolviert.

