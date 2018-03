BALTIMORE ORIOLES: Austin Hays - Right Fielder: Der Youngster war ein Drittrundenpick 2016, marschierte durch die Minors bis in die MLB 2017. Nun gilt es, seinen Platz zu behaupten

CHICAGO WHITE SOX: Yoan Moncada - Second Baseman: Das Toptalent geht in seine zweite Saison und hat eine große Baustelle zu beackern: Weniger Strikeouts! Dabei muss er vor allem an seinem Timing arbeiten

DETROIT TIGERS: Michael Fulmer - Pitcher: Der Rechtshänder musste sich einer Operation am Ellbogen unterzogen. Die Frage ist also, ob er rechtzeitig fit wird als Ace der Tigers

LOS ANGELES ANGELS: Shohei Ohtani - Pitcher/Designated Hitter: Der interessanteste Spieler in der Liga dürfte der junge Japaner sein. Sowohl an der Platte, als auch auf dem Mound blickt alles nur auf ihn.

© getty

NEW YORK YANKEES: Gleyber Torres - Infielder: Nach seiner Ellbogenoperation ist das Top-Prospect der Yankees wieder fit. Schafft er direkt den Sprung in den Kader als Second Baseman oder geht's erstmal in die Minors?