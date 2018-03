Während die Red Sox große Hoffnungen in ihren Neuzugang J.D. Martinez setzen, gingen diverse Deals in den vergangenen Jahren gründlich daneben. SPOX blickt zurück auf die schlechtesten Free-Agent-Verpflichtungen der MLB.

JASON BAY (Outfielder) - New York Mets (2010): 4 Jahre/66 Millionen Dollar. Nachdem er in Boston groß aufgespielt hatte, fiel Bay in Flushing komplett auseinander. Ihm gelangen in nur 288 Spielen ganze 26 Homeruns. Nach 3 Jahren ging man getrennte Wege.