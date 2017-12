Medien: Boone neuer Manager der Yankees

NBA Clippers @ Mavericks NFL Lions @ Ravens NFL RedZone -

Week 13 NBA Magic @ Knicks NFL Vikings @ Falcons (DELAYED) NHL Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NHL Oilers @ Canadiens NFL RedZone -

Week 14 NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights

Aaron Boone wird in der MLB neuer Manager bei den New York Yankees. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Boone folgt beim 27-maligen Champion auf Joe Girardi, dessen ausgelaufener Vertrag im Herbst nach zehn gemeinsamen Jahren nicht verlängert worden war.

"Ich fühle mich als der Mann, der diese Jungs auf ein neues Level bringen kann", sagte Boone nach Gesprächen mit Offiziellen der Yankees Mitte November.

Boone hat in der Saison 2003 für New York gespielt und für ein Highlight gesorgt. Im Halbfinale der Play-offs gelang dem damaligen Profi im entscheidenden siebten Spiel gegen die Boston Red Sox der Homerun zum Sieg. In der World Series zogen die Yankees anschließend gegen die Florida Marlins den Kürzeren (2:4).

Wenig Erfahrung für Yankees nicht ausschlaggebend

Bei der Suche nach einem neuen Teammanager war Boone einer von sechs Kandidaten. Auch mit Hensley Meulens, Carlos Beltran, Rob Thomson, Eric Wedge und Chris Woodward sprachen die Yankees, entschieden sich aber für den unerfahrenen Boone. "Ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, wie ich über mögliche Strategien nachdenke", sagte Boone. "Klar, meine Erfahrung kann man hinterfragen, aber ich würde sagen, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise seit 44 Jahren auf diesen Job vorbereitet habe."

Der frühere Third Baseman war nie Manager, zuletzt arbeitete er als TV-Kommentator bei ESPN. In seiner zwölfjährigen Karriere spielte Boone einen Average von .263 und schlug Insgesamt 126 Homeruns und 555 RBIs.

Boones Großvater Ray, sein Vater Bob und sein Bruder Bret waren ebenfalls MLB-Profis. Ray Boone gewann 1948 als einziges Familienmitglied den Titel. Aaron Boone, der in seinen zwölf Jahren als Spieler die meiste Zeit bei den Cincinnati Reds unter Vertrag stand, ist mit dem einstigen Playmate Laura Cover verheiratet.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.