Stanton-Agenten treffen Giants

Medienberichten zufolge haben sich Repräsentanten der San Francisco Giants und National League MVP Giancarlo Stanton in Los Angeles getroffen, um über einen möglichen Trade für den Outfielder der Miami Marlins zu reden. Sein aktuelles Team stimmte dem Treffen zu.

Kommt so langsam Bewegung in die Trade-Verhandlungen um Stanton? Es sieht so aus, denn Craig Mish von SiriusXM Radio zufolge trafen sich Front-Office-Mitglieder der Giants mit Agenten von Stanton, um zu sehen, ob Stanton bereit wäre, einem Trade in die Bay Area zuzustimmen. Stanton verfügt über eine No-Trade-Klausel und kann Transfers zu jedem Team der MLB blocken.

Ein Treffen dieser Art kann nur stattfinden, wenn das aktuelle Team seine Zustimmung dazu gibt, da es sonst ein Verstoß gegen die Manipulations-Regeln der Liga wäre.

Gerüchten zufolge wären die Giants bereit, Second Baseman Joe Panik und zwei Top-Prospects nach Florida zu schicken. Im Gegenzug würden sie 250 der noch ausstehenden 295 Millionen Dollar von Stanton Vertrag übernehmen. Der Rekorddeal läuft noch bis Ende 2027. Allerdings verfügt Stanton über eine Ausstiegsklausel nach der Saison 2020.

Weiterhin im Rennen um Stanton sollen die Los Angeles Dodgers und St. Louis Cardinals sein, wobei gerade die Dodgers Bedenken haben, ihre ohnehin schon beachtliche Payroll noch weiter nach oben zu strecken. Bereits jetzt zahlen sie den höchstmöglichen Luxussteuersatz der Liga.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.