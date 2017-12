MLB: Giancarlo Stanton lehnt Trade zu Giants und Cardinals ab, hat 4 andere Teams im Sinn

NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NHL Oilers @ Canadiens NFL RedZone -

Week 14 NFL Vikings @ Panthers NBA Celtics @ Pistons NFL Cowboys @ Giants (DELAYED) NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights NBA Spurs @ Rockets NFL Bears @ Lions NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers NFL Chargers @ Chiefs NFL RedZone -

Week 15 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets NFL Cowboys @ Raiders NHL Kings @ Flyers NFL Falcons @ Buccaneers NBA Warriors @ Lakers NHL Hurricanes @ Maple Leafs NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets

Giancarlo Stanton hält die Baseball-Welt weiter in Atem. Neuesten Medienberichten zufolge tendiert der MVP der National League nicht dazu, die bereits von den Miami Marlins ausgehandelten Trades zu den St. Louis Cardinals oder San Francisco Giants durchzuwinken. Stattdessen schielt er eher auf vier andere Teams.

Am Donnerstag kam gewissermaßen Bewegung in die Geschichte, denn Ken Rosenthal vom MLB Network berichtete zunächst, dass Stanton weder zu den Cardinals noch den Giants wechseln wolle, obgleich die Situation "fließend" sei. Stanton verfügt über eine volle No-Trade-Klausel in seinem Vertrag und kann jeden Trade ablehnen.

Stattdessen berichtete Rosenthal, dass Stanton lediglich Trades zu den Dodgers und Yankees bewilligen würde. Wenig später berichtete dann Craig Mish von SiriusXM Radio, dass auch die Astros und Cubs auf der "weißen Liste" Stantons stünden. Weder die Marlins noch Stantons Agenten bestätigten allerdings diese Berichte.

Schon jetzt dürfte klar sein, dass die Personalie Stanton bei den Winter Meetings in Orlando/Florida in der kommenden Woche ein großes Thema sein werden. Die Marlins versuchen ihre Payroll zu senken und Stanton ist mit 295 Millionen Dollar über die nächsten zehn Jahre mit Abstand der Großverdiener des Kaders.

