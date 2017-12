MLB: Detroit Tigers verpflichten Pitcher Mike Fiers von den Houston Astros

NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NHL Oilers @ Canadiens NFL RedZone -

Die Detroit Tigers haben Mike Fiers verpflichtet. Der Rechtshänder kommt vom Champion Houston Astros und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Fiers hatte die Astros 2017 mit 153 1/3 Innings angeführt, wurde jedoch in der Postseason nicht mal in den Kader berufen. Einem Bericht von ESPN zufolge erhält er ein Gehalt in Höhe von sechs Millionen Dollar

In seiner bisherigen Karriere ist der 32-Jährige 42-47 mit einem 4.14 ERA für die Milwaukee Brewers und Astros. Fiers wurde in der Vorwoche Free Agent, da die Astros ihm keinen neuen Vertrag angeboten hatten.

Wie ESPN weiter berichtet, hatten auch die Baltimore Orioles Interesse am Starter und boten ihm sogar einen Zweijahresvertrag an.

Für die Tigers ist Fiers der zweite Winterneuzugang nach Outfielder Leonys Martin, der ebenfalls einen Einjahresvertrag am Dienstag unterzeichnet hatte.

