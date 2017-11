Sechs Teams an Darvish dran

NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NFL RedZone -

Der Free-Agent-Markt kommt so langsam in Fahrt. Das gilt auch für den wohl besten verfügbaren Starter, Yu Darvish, für den sich offenbar sechs Teams besonders interessieren.

Knapp zwei Wochen vor den Winter Meetings in Orlando scheint der Markt in Schwung zu kommen. Wie Jim Bowden von Sirius XM Radio berichtet, seien sechs Teams besonders an Darvish interessiert. "Eine Handvoll weiterer Teams bleibt nah dran", wie Bowden weiter berichtete.

Darvish begann die abgelaufene Saison bei den Texas Rangers und wurde dann per Trade zu den Los Angeles Dodgers geschickt. Insgesamt kam er auf einen 3.68 ERA und 1.16 WHIP mit 209 Strikeouts. Er war vier Mal All-Star und stand erstmals in der World Series. Beide Starts dort endeten jedoch im Desaster, was sein 21.6 ERA in der Serie untermauerte.

Die Minnesota Twins sind ein Team, das offen über sein Interesse gesprochen hat. General Manager Thad Levine erklärte im MLB Network Radio, dass er mit Darvishs Repräsentanten in Kontakt stehe. ESPN berichtet zudem, dass auch die St. Louis Cardinals am Japaner interessiert seien.

