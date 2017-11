World-Series-Sieger lässt Trump zappeln

NBA Grizzlies @ Clippers NFL Falcons @ Panthers NFL RedZone -

Die Baseballer von World-Series-Gewinner Houston Astros haben nach ihrem Titelgewinn in der MLB noch keine Entscheidung über die Annahme der obligatorischen Einladung von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus getroffen.

Houstons Teammanager A.J. Hinch kündigte am Rande der emotional-euphorischen Siegesparade in der texanischen Metropole einen "rechtzeitigen" Beschluss an.

"Welche Auswirkungen die Entscheidung hat, was wir machen oder nicht machen, und wie der Sport sich gewandelt hat zu einem Mitgestalter der Stimmung im ganzen Land, wird bald entschieden werden müssen", sagte Hinch.

Wegen der Querelen im Hymnen-Streit zwischen zahlreichen Profisportlern besonders aus der NFL und Trump und der Ausladung von NBA-Champion Golden State Warriors durch Trump wegen der zögerlichen Haltung von Superstar Stephen Curry und Co. hätten sich die Astros bewusst noch nicht vor der Siegesfeier festgelegt: "Wir lassen nicht zu, dass uns irgendetwas diesen Moment verdirbt, den wir mit unseren Fans feiern wollen."

Zuvor hatten sich bereits einige Spieler geäußert. "Ich werde gehen", sagte Star-Pitcher Dallas Keuchel dem Houston Chronicle, World-Series-MVP George Springer erklärte: "Wenn das Team geht, gehe ich auch. [...] Es gibt Dinge, die sich ändern müssen, aber die gibt es immer. Nichts wird jemals perfekt sein." Alex Bregman, der Trump auf Twitter im Oktober als "Witz" bezeichnet hatte, sagte: "Hm, ich weiß nicht. Was immer Carlos Beltran und Carlos Correa machen, das mache ich auch."

Houston im fröhlich-friedlichen Ausnahmezustand

Tatsächlich sorgten Hunderttausende bei der Parade für die Astros zwei Monate nach der Heimsuchung der Metropole durch den Hurrikan "Harvey" für einen fröhlich-friedlichen Ausnahmezustand. Der öffentliche Nahverkehr stand vor dem Kollaps, weil viele Unternehmen ihren Mitarbeitern und zahlreiche Schulen ihren Schülern am inoffiziell zum Ferientag erklärten Freitag frei gegeben hatten.

Bürgermeister Sylvester Turner bezeichnete die Astros in seiner Rede vor dem Hintergrund der weiterhin nicht bewältigten Folgen der Hurrikan-Katastrophe mit 88 Todesopfern als Lichtblick für Houstons Bürger: "Als die Stadt eine Aufmunterung brauchte, als die Stadt jemanden brauchte, um sich wieder ein Stück weiter aufzurichten, da kamen die Houston Astros."