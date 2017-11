Jeter: Noch kein Gespräch mit Stanton

NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NFL RedZone -

Derek Jeter hat sich am Mittwoch zur Situation um Outfielder Giancarlo Stanton geäußert. Der CEO der Miami Marlins betonte dabei, dass ein Trade des MVP-Kandidaten nicht in Stein gemeißelt sei.

Jeter stellte sich am Rande der GM Meetings in Orlando/Florida den versammelten Reportern und stellte klar, dass ein Stanton-Trade von der Franchise bislang in keiner Weise öffentlich deklariert worden sei. Jeter räumte jedoch ein, dass die Marlins "ein paar finanzielle Dinge in Ordnung" bringen müssen.

Ein Weg, signifikant an der Payroll zu schreiben, wäre ein Trade von Stanton, der in den nächsten zehn Jahren insgesamt 295 Millionen Dollar verdienen wird. "Diese Organisation hat seit einiger Zeit Geld verloren und das müssen wir ändern", sagte Jeter, der fortfuhr: "Wie wir das machen? Das ist noch unklar. Es ist einfach, den Finger auf Stanton zu richten, denn er verdient das meiste Geld, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass dies der Move ist, den wir machen werden."

Ferner machte der frühere Yankees-Superstar die Richtung des Teams deutlich: "Wir sehen den besten Weg, um unsere Organisation erfolgreich zu machen und wir wollen dies dann für lange Zeit beibehalten."

Allerdings räumte Jeter auch ein, dass er persönlich noch nicht mit Stanton gesprochen habe: "Wenn es einen Grund gibt, ihn anzurufen, dann rufe ich ihn an. Aber bis jetzt gibt es keinen Grund, ihn anzurufen." In Kontakt stehe die Organisation mit Stanton aber dennoch: "Michael Hill ist mit ihm in Kontakt. Michael hat mit ihm gesprochen. Das ist sein Job. Er ist der President of Baseball Operations, also hat er mit ihm gesprochen. Es ist nicht so, dass es aus Richtung der Organisation Funkstille gibt."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.