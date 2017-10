Brantley fällt nach OP lange aus

MLB Live Dodgers @ Cubs (Spiel 5) MLB Yankees @ Astros (Spiel 6)

Outfielder Michael Brantley hat sich einer Operation zur Stabilisierung seiner Bänder im Sprunggelenk unterzogen. Damit wird er lange Zeit ausfallen. Zudem bleibt seine Zukunft bei den Cleveland Indians unklar.

Brantley hatte mit einer langwierigen Knöchelverletzung 50 Spiele innerhalb der letzten zwei Monate der Saison verpasst und war dadurch in den Playoffs zudem eingeschränkt. Die Erholungszeit für den 30-Jährigen wird bis zu fünf Monate andauern. Die Operation wurde am Mittwoch in Charlotte/North Carolina von Dr. Robert Anderson durchgeführt.

Indians-Teampräsident Chris Antonetti geht jedoch davon aus, dass Brantley "zum Start der Saison oder kurz danach im nächsten Jahr bereit sein wird".

Ob er dann allerdings noch die Uniform der Indians tragen wird, steht noch nicht fest. Das Team verfügt über eine teamseitige Option auf Brantley für 2018 mit einem Gehalt in Höhe von zwölf Millionen Dollar. Alternativ könnten ihn die Indians aus dem Deal mit einem Buyout in Höhe von einer Million zum Free Agent machen. Die Entscheidung in dieser Sache muss bis drei Tage nach Ende der World Series getroffen werden.

Antonetti und Manager Terry Francona hatten vor kurzem noch deutlich gemacht, Brantley halten zu wollen. Doch aufgrund des langen Ausfalls dürfte dies nun keine so sichere Sache mehr sein. Allerdings gab Antonetti in einer Telefonkonferenz an: "Wir haben Michael immer als Part unserer Organisation angesehen, nicht nur 2018, sondern darüber hinaus." Ein mögliches Szenario wäre, die Option nicht zu ziehen, Brantley aber dennoch mit einem niedriger dotierten Vertrag zu halten.

