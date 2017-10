Zwei Red-Sox-Spieler unterm Messer

MLB Astros @ Yankees (Spiel 5) MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 4) MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 5) MLB Yankees @ Astros (Spiel 6)

Zwei Spieler der Boston Red Sox haben sich am Dienstag Operationen unterzogen. Während Hanley Ramirez danach bis zum Saisonstart fit sein dürfte, wird die Zeit für Pitcher Eduardo Rodriguez dagegen knapp.

Rodriguez musste sich einer Rekonstruktion des Patellofomeralbandes im Knie unterziehen und wird voraussichtlich sechs Monate ausfallen, wie das Team angab. Damit wird er wohl frühestens im April wieder auf dem Mound stehen können und somit den Saisonstart verpassen.

Designated Hitter Ramirez wiederum hatte eine Arthroskopie an der linken Schulter, bei der eine Wundausschneidung vorgenommen wurde. "Mir geht es gut, es war nur eine Kleinigkeit, eine kleine Säuberung, um einen besseren Schwung zu haben", sagte er gegenüber ESPN. "Es war nur eine kleine Sache und ich werde zum Spring Training bereit sein." Beide Operationen führte indes Dr. James Andrews in Birmingham/Alabama durch.

Rodriguez verbrachte in dieser Saison sechs Wochen auf der Disabled List, nachdem er am 1. Juni vor einem Start in Baltimore im Bullpen gestürzt war und sich eine Subluxation des rechten Knies zugezogen hatte. Dr. Andrews empfahl damals Ruhe und ein Reha-Programm, wobei schon damals eine spätere OP als Option galt.

Ein weiterer Red-Sox-Spieler könnte sich ebenfalls in Kürze unters Messer begeben. Second Baseman Dustin Pedroia überdenkt gerade die Behandlung für sein lädiertes Knie. Er zog bereits Spezialisten aus Boston und New York zurate. "Wenn ich das reparieren lasse, wäre die Erholungsphase danach sehr lang. Ich muss also vieles mit den Ärzten besprechen und überdenken, um eine Entscheidung zu treffen."

