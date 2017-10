Dodgers streichen Granderson

MLB Astros @ Dodgers (Spiel 2) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 4)

Vor dem Start der World Series sorgten die Los Angeles Dodgers bei der Kaderbekanntgabe für die Serie gegen die Houston Astros für eine kleine Überraschung. Sie ließen den erfahrenen Outfielder Curtis Granderson draußen, der in der NLCS noch dabei war.

Wie zu erwarten war, kehrte Corey Seager nach überstandener Rückenprobleme ins Aufgebot des National League Champions zurück und war direkt wieder Teil des Starting Lineups. Mehr noch, der Shortstop hatte als einziger Spieler in Spiel 1 zwei Hits (2-3). Neben ihm wurde auch Rechtshänder Brandon McCarthy zum Kader im Vergleich zur NLCS gegen die Chicago Cubs hinzugefügt.

Leidtragende dieser zwei Kaderergänzungen waren derweil Outfielder Curtis Granderson und Backup-Catcher Kyle Farmer. Für Granderson wäre es die dritte World-Series-Teilnahme gewesen. Er war erst im August via Trade von den New York Mets nach Los Angeles gekommen.

Ihm wurde neben Seagers Rückkehr die Tatsache zum Verhängnis, dass mit Andre Ethier der dienstälteste Dodgers-Spieler ebenfalls seit einiger Zeit wieder fit ist, wie Granderson von der linken Seite schlägt und im Outfield aktiv ist.

Farmer wiederum war ohnehin nur der dritte Catcher hinter Austin Barnes und Yasmani Grandal und wurde obsolet, nachdem Manager Dave Roberts ankündigte, Seager in den drei Spielen in Houston womöglich als Designated Hitter einzusetzen und nicht Barnes oder Grandal. Dies wiederum machte eine weitere Nominierung von Shortstop Charlie Culberson notwendig, der Seager schon in der NLCS ordentlich vertreten hatte.

