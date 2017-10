"Es gab keine Auseinandersetzung"

MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 4) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 5)

Astros-Manager A.J. Hinch hat dementiert, dass er nach Spiel 1 der World Series gegen die Los Angeles Dodgers in einer Hotelbar in einen hitzigen Streit mit einem Fan verwickelt war. Das Klatschportal TMZ hatte berichtet, dass es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. In der Nacht auf Samstag steigt Spiel 3 der Serie in Houston, SPOX zeigt das Spiel ab 2 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE.

Hinch soll am Dienstagabend an der Bar des Teamhotels gesessen sein, als Hotelgäste eintrafen und anfingen, ihn zu beschimpfen. Daraufhin soll er "ausgerastet" sein und die Gäste angeschrien haben. Ein Zeuge sprach sogar von einer Rangelei, die Polizei sei gerufen worden, um die Situation aufzuklären.

Hinch erklärte am spielfreien Donnerstag, dass es diese Auseinandersetzung nie gegeben habe. "Es ist eine Schande, dass ich nach solchem Nonsens und Erfindungen gefragt werde und ich auf nationaler Bühne darauf antworten muss. Ich betone nochmal, dass es keine Auseinandersetzung gab, mehr werde ich dazu nicht sagen. Das ist lächerlich", sagte er zu Reportern.

Auf eine Nachfrage betonte er: "Wie ich schon sagte, solche Lügenmärchen sind echter Mist und ich werde sie nicht kommentieren."

Die Astros hatten nach einer Niederlage in Spiel 1 die Serie am Mittwoch in einem Extra-Inning-Thriller ausgeglichen und haben in der best-of-seven Serie nun drei Spiele Heimrecht.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.