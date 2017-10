Robinson-Familie wirft ersten Pitch

MLB Astros @ Dodgers (Spiel 2) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 4)

Die Los Angeles Dodgers eröffneten die World Series nicht nur mit einem Sieg, sondern auch mit einer besonderen Geste: Die Familie von Baseball-Legende Jackie Robinson warf den zeremoniellen ersten Pitch vor Spiel 1 gegen die Houston Astros.

Robinsons Kinder, Sharon und David Robinson, standen vor dem Mound und warfen Pitches Richtung Home Plate, während Rachel Robinson, die 95 Jahre alte Witwe von Jackie, einen Ball etwas kürzer warf.

Jackie Robinson hatte vor 70 Jahren als erster Afroamerikaner in der MLB gespielt und damit die sogenannte Farbbarriere durchbrochen. Zu Ehren seiner wird seine Nummer 42, die er für die Brooklyn Dodgers getragen hatte, seit 20 Jahren in der MLB nicht mehr vergeben.

Derweil durfte Champ Pederson, der Bruder von Outfielder Joc Pederson, den berühmten Satz "It's Time for Dodger Baseball" ausrufen. Der Satz wurde berühmt durch den legendären Dodgers-Kommentator Vin Scully, der seine Karriere in der vergangenen Saison beendet hatte.

