ALCS Game 3: Judge überragend

Der Rookie-Right-Fielder der New York Yankees, Aaron Judge, kam in Game 3 der American League Championship Series gegen die Houston Astros mit einer überragenden Leistung endlich so richtig in Fahrt. Game 4 zeigt SPOX Dienstagnacht ab 23 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE.

Judge ließ einem Schlag vom First Baseman der Astros Yuli Gurriel im vierten Inning keine Chance: Ein weiter Hit tief ins Right Field fischte Judge gerade noch aus der Luft und krachte dabei in die Mauer des Minute Maid Parks. Sorgen machen musste man sich dabei aber vielmehr um die Mauer als um Judge selbst.

Nur kurze Zeit später sorgte der 2,01-Meter-Hüne dann mit einem 3-Run-Homerun für die 8:0-Führung seiner Yankees, ehe er mit einem spektakulären Diving Catch im fünften Inning dem Spiel endgültig seinen Stempel aufdrückte.

Die Yankees verkürzten mit ihrem 8:1 in der ALCS auf 1-2, Game 4 steigt bereits am Dienstagabend im Yankee Stadium. Das Spiel wird am 23 Uhr bei SPOX im LIVESTREAM FOR FREE im Originalkommentar übertragen.

