Rangers wollen 2020 umziehen

Dei Texas Rangers haben mit einem feierlichen Spatenstich den Bau des neuen Stadions eröffnet. Bis zum Start der Saison 2020 soll das neue Globe Life Field fertig gestellt sein.

Seit 1994 residieren die Rangers im Globe Life Park Arlington vor den Toren von Dallas. In direkter Nachbarschaft wird nun der neue, 1,1 Milliarden Dollar teure Ballpark gebaut. Die Kosten teilen sich die Rangers und die Stadt Arlington.

"Heute ist ein großer Tag in der Geschichte der Texas Rangers und der Stadt Arlington", sagte Ray Davis, einer der Besitzer der Texas Rangers. "In der nächsten Woche beginnen die Bagger. Und in 30 Monaten werden wir hier Baseball spielen."

"Wir haben ein Sprichwort in Arlington: Wir träumen groß und wir machen aus unseren Träumen Realität", sagte Bürgermeister Jeff Williams. "Heute feiern wir einen dieser Träume." Commissioner Rob Manfred sprach von einem "erstaunlichen Projekt". Er habe noch nie gesehen, dass ein Stadionprojekt so schnell und reibungslos über die Bühne gegangen sei.

Der neue Ballpark wird rund 41.000 Zuschauern Platz bieten. Der Clou: Das Stadion wird mit einem Dach ausgestattet, dass sich je nach Bedarf öffnen oder schließen lässt. Zudem wird die komplette Anlage mit einer Klimaanlage ausgestattet - in der schwülen texanischen Hitze angenehm für die Zuschauer. Und die Spieler. "Ein Ballpark mit einem ausfahrbaren Dach ist hier dringend nötig", sagte Hall of Fame-Catcher Ivan Rodriguez, der 1994 den derzeitigen Ballpark als Spieler eröffnet hatte. "Die Pitcher werden hier herkommen und hier spielen wollen.

