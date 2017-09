Rays-Yankees findet im Citi Field statt

MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins MLB Red Sox @ Orioles MLB Diamondbacks @ Padres MLB Twins @ Yankees MLB Yankees @ Blue Jays

Die Drei-Spiele-Serie der Tampa Bay Rays und New York Yankees in der kommenden Woche findet im Citi Field der New York Mets statt. Die möglichen Folgen von Hurrikan Irma in Florida führten die MLB dazu, die Serie nicht im Tropicana Field in St. Petersburg stattfinden zu lassen.

Irma soll am Wochenende und Anfang der nächsten Woche Florida durchqueren und da die Serie von Montag bis Mittwoch angesetzt war, will man aus Sicht der Liga nicht riskieren, dass eines oder mehrere Spiele abgesagt werden müssen - so kurz vor Saisonende gäbe es kaum Chancen, die Partien nachzuholen.

Yankees-Manager Joe Girardi hatte vorgeschlagen, Chicago als Ausweichspielstätte zu wählen, doch die Rays präferierten New York, wie ESPN berichtet.

"Ich bin zufrieden mit Citi Field", erklärte Rays-Manager Kevin Cash: "Sehen Sie, wir müssen das jetzt hinnehmen und durchziehen. Es ist nicht das Wichtigste. Wo auch immer wir spielen müssen, werden wir spielen. Und wir hoffen für das Beste zuhause."

ESPN berichtet weiter, dass auch Seattle als Spielort in Erwägung gezogen wurde, doch weder dort noch in Chicago hätte es demnach genügend Hotelbetten auf die Schnelle gegeben. Die Rays haben derweil ihren Spielern und Betreuern erlaubt, ihre Familien auf dem aktuellen Auswärtstrip mitzunehmen, anstatt sie im Hurrikan-Gebiet zurückzulassen.

