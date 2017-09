King Felix steht kurz vorm Comeback

MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins MLB Red Sox @ Orioles MLB Diamondbacks @ Padres MLB Twins @ Yankees MLB Yankees @ Blue Jays

Im Kampf um eine Wildcard in der American League können die Seattle Mariners auf Verstärkungen hoffen. In der kommenden Woche sollen zwei Starting Pitcher, darunter Superstar Felix Hernandez, zurückkehren.

Sowohl Rechtshänder Felix Hernandez als auch Lefty James Paxton warfen am Freitag Simulated Games. Manager Scott Servais erklärte, dass beide Anfang der Woche je eine Bullpen-Session absolvieren sollen, bevor sie dann in die Rotation zurückkehren werden.

"Sehr vielversprechende, positive Zeichen. Beide scheinen auf Kurs zu sein, um in der kommenden Woche in die Rotation zurückzukehren", zitiert The Seattle Times Servais. "Sie werden vielleicht einen in Texas (Serie ab Montag) und einen in Houston (Serie ab Freitag) sehen. Wir haben ein paar verschiedene Szenarien durchgespielt, abhängig davon, wie die Situation heute aussieht. Wir sprechen uns noch ein wenig ab und machen dann den Plan."

Paxton steht seit Mitte August auf der DL mit einer Zerrung der Brustmuskulator. In dieser Saison ist er 12-3 mit einem 2.78 ERA.

"King Felix" wiederum liegt seit Anfang August auf Eis und laborierte an einer Schleimbeutelentzündung in der Schulter. Er ist 4-5 mit einem 4.28 ERA, nachdem er bereits den Saisonstart verletzt verpasst hatte.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.