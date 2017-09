Pedro Martinez Jr. geht zu den Tigers

MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Die Detroit Tigers haben Pedro Martinez Jr., den Sohn von Hall-of-Fame-Pitcher Pedro Martinez, verpflichtet. Der 17-Jährige unterschrieb einen Minor-League-Vertrag im Rahmen der internationalen Signing-Periode.

ESPN Deportes berichtet, dass Martinez einen Signing Bonus in Höhe von 750.000 Dollar erhält. Zudem kommt die Organisation für etwaige Schulgebühren auf. Die Verpflichtung wurde im Rahmen einer Pressekonferenz in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik verkündet. Die Familie Martinez sowie Tom Moore, der Director of International Operations der Tigers, waren zugegen.

"Ein Traum wird wahr. Ich wollte Profi werden und die Martinez-Dynasty ausbauen. Ein Teil dieser Familie zu sein, ist kein Druck, sondern Motivation für mich. Nun konzentriere ich mich auf meine Karriere und versuche, mir selbst einen Namen zu machen", sagte Martinez. Neben seinem berühmten Vater spielten auch seine Onkel Ramon und Jesus Martinez Baseball. Alle drei waren Pitcher, Martinez Jr. hingegen ist Third Baseman.

"Offensichtlich hat der Junge physisches Talent, eine großartige Arbeitseinstellung und hat einen hohen Bildungsgrad. Und außerdem ist er der Sohn des großartigen Pedro Martinez", beschrieb Moore seine Verpflichtung.

Martinez Jr. wird die High-School beenden, was sein Vater zur Bedingung für den Vertragsabschluss machte: "Die Tigers haben die Vorzüge verstanden, dass mein Sohn jetzt nicht die Schüle verlässt." Martinez wird zunächst die Detroit Baseball Academy in der Dominikanischen Republik besuchen. Und nach seinem Schulabschluss 2018 konzentriert er sich dann komplett auf Baseball.

