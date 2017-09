Twins holen nächsten Deutschen

MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Die Minnesota Twins haben sich nach Max Kepler die Dienste eines weiteren Deutschen gesichert. Nachwuchshoffnung Niklas Rimmel erhält einen Minor-League-Vertrag und wechselt nach dem Abitur von den Buchbinder Legionären aus Regensburg in die USA.

Der 18-Jährige wird in Kürze einen Minor-League-Vertrag in der Organisation der Minnesota Twins unterschreiben, aber erst im kommenden Sommer rüber wechseln. Zuerst will der rechtshändige Pitcher noch sein Abitur machen.

Rimmel wurde in der Baseball-Akademie in Regensburg ausgebildet und absolvierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zehn Spiele für die Buchbinder Legionäre.

"Ich freue mich sehr, dass es mit einem Profivertrag geklappt hat und die harte Arbeit in den letzten drei Jahren belohnt wurde. Es war ein Traum von mir, in die USA zu gehen, und nun wird der Traum Wirklichkeit", sagte Rimmel laut der Homepage der Legionäre, der zugab: "Dass ich nun in derselben Organisation wie Max Kepler spiele, ist ein zusätzlicher Ansporn für mich."

Rimmel ist bereits der fünfte deutsche Spieler insgesamt, den die Twins direkt aus Deutschland verpflichtet hatten. Zuvor unterschrieben neben Kepler Tim Henkenjohann (2001), Rodney Gessmann (2007) und Markus Solbach (2011) beim Team aus Minneapolis. Nur Kepler schaffte indes den Sprung in die Big Leagues.

Für die Baseballakademie in Regensburg ist es bereits der zwölfte Spieler, der den Sprung in die Staaten geschafft hat.

In den Minor Leagues werden somit ab kommenden Juli sechs deutsche Spieler aktiv sein, nämlich Pascal Amon, Sven Schüller (beide Dodgers), Nadir Ljatifi (Reds) und Marco Cardoso (Red Sox).