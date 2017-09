Max Kepler muss früh raus

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Max Kepler musste das Gastspiel der Minnesota Twins bei den Detroits Tigers (10:4) bereits nach einem Inning verlassen. Die Hüfte machte Probleme. Sein Manager geht jedoch nicht von einer größeren Verletzung aus.

Der deutsche Right Fielder zog sich die Verletzung im ersten Inning zu, nachdem Alex Presley ein Single ins Right Field geschlagen hatte. Kepler versuchte daraufhin Ian Kinsler, der auf der zweiten Base war, an der Home Plate auszuwerfen, rutschte dabei aber aus und fiel hin. Er beendete das erste Inning, wurde dann jedoch im zweiten gegen Pinch-Hitter Ehire Adrianza ausgewechselt.

"Kepler ist okay", erklärte Twins-Manager Paul Molitor nach dem Spiel: "Ich denke, er ist einfach ungünstig gefallen. Wir schauen uns das am Morgen nochmal an. Ich denke nicht, dass es was Größeres ist. Ich denke, er fühlte sich einfach nicht gut, als er versuchte, zu schwingen. Es war aber genug, um vorsichtig zu sein und ihn auszuwechseln. Ich weiß nicht, ob es muskulär ist, vielleicht hat er etwas komisch verdreht."

Kepler schlägt in dieser Saison .244/.315/.430 mit 19 Homeruns und 68 RBI in 142 Spielen. Zudem überzeugte er defensiv mit gutem Spiel. In seinen letzten beiden Starts gegen Linkshänder gelangen ihm derweil seine ersten zwei Homeruns gegen linkshändige Pitcher. Am Samstag startete er gegen Matthew Boyd, der ebenfalls mit links wirft.

