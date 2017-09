Manager unterstützt Stantons Rekordjagd

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Giancarlo Stanton von den Miami Marlins steht zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season bei 59 Homeruns. Um die Anzahl seiner Homeruns möglichst weiter hochzuschrauben, will ihn Manager Don Mattingly am Wochenende deshalb in einer neuen Rolle einsetzen.

Stanton könnte der sechste Spieler in der Geschichte der MLB werden, der die Marke von 60 Homeruns erreicht. Dabei will ihn Mattingly unterstützen - zumal es für die Marlins (76-84) um nichts mehr geht. "Es ist eine wichtige Storyline für unseren Klub. Nachdem man aus dem Playoff-Rennen ausscheidet, schaut man sich die individuellen Statistiken an", sagte Mattingly.

Deshalb könne er sich vorstellen, Stanton in den beiden letzten Saisonspielen auf den Leadoff-Spot zu versetzen, also als ersten Spieler der Marlins schlagen zu lassen. Je nach Spielverlauf könnte das einen zusätzlichen At-Bat für Stanton bedeuten.

Die meisten Homeruns in einer Saison: Stanton zwischen Legenden © spox 1/24 Besonders um die letzte Jahrtausendwende flogen die Homeruns durch die Stadien der MLB. Und jetzt schickt sich Giancarlo Stanton an, alte Bestmarken anzugreifen: SPOX präsentiert die Top 25 der meisten Homeruns eines Spielers in einer Saison © spox 2/24 Platz 19: BABE RUTH (New York Yankees) - 54 Homeruns (1920, 1928): Babe Ruth eröffnet Top-25 mit zwei 54-Homerun-Saisons. In seiner Paradezeit schlug er mehr Long Balls als jedes andere Team der Liga © getty 3/24 RALPH KINER (Pittsburgh Pirates - 54 HR (1949): Der Hall-of-Famer schaffte es ebenfalls in die Reihe derer, die 54 Homeruns schlug © getty 4/24 MICKEY MANTLE (Yankees) - 54 HR (1961): 30 Jahre nach dem Babe war Mantle der Superstar der Yankees. Die 61er-Saison ist seine beste gewesen - übertrumpft wurde er aber dennoch in Sachen Homeruns in besagter Saison ... © getty 5/24 DAVID ORTIZ (Boston Red Sox) - 54 HR (2006): Spätestens 2006 war "Big Papi" jedem ein Begriff. Der Designated Hitter hatte einige große Saison, doch nie gelangen ihm mehr Homeruns als 2006 © getty 6/24 ALEX RODRIGUEZ (Yankees) - 54 HR (2007): Was für eine Saison von Alex Rodriguez! Er holte mit 54 Homeruns seinen dritten MVP-Award. 54 war jedoch nicht seine Karrierebestmarke © getty 7/24 JOSE BAUTISTA (Toronto Blue Jays) - 54 HR (2010): Bautista begann seine Karriere als Bankdrücker in Pittsburgh. Doch 2010 gelang ihm der große Durchbruch in Kanada © getty 8/24 Platz 16: KEN GRIFFEY Jr. (Seattle Mariners) - 56 HR (1997, 1998): "The Kid" drehte Ende der 90er so richtig auf und gewann zwei American-League-Homerun-Kronen in Serie © Cubbies crib 9/24 HACK WILSON (Chicago Cubs) - 56 HR (1930): Fast 40 Jahre vor Griffey gelang Hack Wilson 56-Homer-Saison. Es war mit Abstand seine beste Saison, zumal er auch 191 RBI sammelte © getty 10/24 Platz 14: LUIS GONZALEZ (Arizona Diamondbacks - 57 HR (2001): Was für ein Jahr für "Gonzo"! Nicht nur spielte er die Saison seines Lebens, er schaffte auch noch den entscheidenden Hit in der World Series für die Snakes © getty 11/24 ALEX RODRIGUEZ (Texas Rangers) - 57 HR (2002): In seiner zweiten Saison in Texas führte A-Rod die American League in Homeruns an und verpasste den AL-Rekord nur knapp © getty 12/24 Platz 10: JIMMIE FOXX (Philadelphia Athletics) - 58 HR (1932): Foxx überragte im Jahr 1932 und legte die beste Saison seiner Karriere hin. Zu den Homeruns kamen 151 Runs und 169 RBI © getty 13/24 HANK GREENBERG (Detroit Tigers) - 58 HR (1938): Greenberg zeigte sich in seiner besten Saison nicht nur durch Power, sondern auch durch Disziplin an der Platte aus - er brachte es auch auf 119 Walks © getty 14/24 MARK MCGWIRE (Oakland Athletics, St. Louis Cardinals) - 58 HR: "Big Mac" begann 1997 bei den Oakland A's ehe er dann nach Missouri getradet wurde. Bei den A's schlug er sogar zehn Homeruns mehr (34) © getty 15/24 RYAN HOWARD (Philadelphia Phillies) - 58 (2006): Howard legte von 2006 an vier 40-Homerun-Saisons am Stück hin. Nur 2006 ging es aber über 50 © getty 16/24 GIANCARLO STANTON (Marlins) - 59 HR (2017): Der mächtige Slugger drehte vor allem in der zweiten Hälfte der Saison 2017 so richtig auf und griff die Marke von 60 Homeruns an © getty 17/24 Platz 9/8: BABE RUTH (Yankees) - 59 HR (1921), 60 HR (1927): 59 und 60 sind selbst für Babe Ruth das Ende der Fahnenstange gewesen. Die 60 waren sogar über 30 Jahre Rekord in MLB und AL © getty 18/24 Platz 7: ROGER MARIS (Yankees) - 61 HR (1961): 1961 durchbrach Roger Maris als erster Spieler überhaupt die 60er-Marke. Dies ist bis heute der AL-Rekord - und wegen der Steroid-Ära für viele der "wahre MLB-Rekord" © getty 19/24 Platz 6: SAMMY SOSA (Cubs) - 63 HR (1999): Während Maris der erste Spieler mit mehr als 60 Homeruns in einem Jahr war, ist Sosa der einzige, der dies dreimal schaffte. 99 war für ihn das zweite Mal © getty 20/24 Platz 5: SAMMY SOSA (Cubs) - 64 HR (2001): Sosas letzte 60+-Saison kam 2001, immer noch äußerst erfolgreich © getty 21/24 Platz 4: MARK MCGWIRE (Cardinals) - 65 HR (1999): McGwire übersprang die 60-Homer-Hürde "nur" zweimal, leistete sich aber Ende der 90er ein episches Dauer-Duell mit Sosa © getty 22/24 Platz 3: SAMMY SOSA (Cubs) - 66 HR (1998): Das epische Jahr 98 war gleichzeitig Sosas beste Saison - zum Homerun-Titel reichte es jedoch nicht © getty 23/24 Platz 2: MARK MCGWIRE (Cardinals) - 70 HR (1998): Erstmals überhaupt schlug mit McGwire ein Spieler im Jahr 1998 70 Homeruns © getty 24/24 Platz 1: Barry Bonds (San Francisco Giants) - 73 HR (2001): Übertroffen wurde McGwire seither nur einmal - vom All-Time-Homerun-King, Barry Bonds. Der zerstörte 2001 mit 73 Homeruns einfach alles

"Ich würde schon gern sehen, dass er zumindest eine runde Zahl draus macht", so Mattingly. "Der Rekord stand lange Zeit bei 61 Homeruns, und ich fände es großartig, wenn er noch ein paar schlägt. Nur um zu sehen, wie es dann aussieht." Das komplette Team sei sich Stantons Rekordjagd bewusst. Er wisse aber noch gar nicht, ob Stanton überhaupt als erster Spieler am Schlag sein wolle.

Roger Maris hatte 1961 im Jersey der New York Yankees mit 61 Homeruns einen Rekord aufgestellt, der insgesamt 37 Jahre gehalten hatte. Diese Bestmarke wurde anschließend von Mark McGwire im Jahr 1998 auf 70 Homeruns hochgeschraubt, drei Jahre später gelangen Barry Bonds sogar 73 Homeruns. Beide werden jedoch mit unerlaubten leistungssteigernden Mitteln in Verbindung gebracht.

