Astros-Star spendet für Hurrikan-Opfer

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Carlos Beltran von den Houston Astros wird eine Million Dollar für die Hurrikan-Opfer auf Puerto Rico spenden. Das erklärte der 40 Jahre alte Slugger, der selbst in Manati auf Puerto Rico geboren wurde, am am Freitag. Die Insel war vor rund einer Woche von Hurrikan Maria schwer getroffen worden, breite Landstriche sind verwüstet.

"Im Moment leidet unser Land unter der Zerstörung von gleich zwei Hurrikans hintereinander. Ich will einfach nur helfen, so gut ich kann", sagte Beltran nach dem 3:0 der Astros gegen die Angels. "Ich fühle einfach, dass etwas getan werden muss." Die Spende von einer Million Dollar von Beltran und seiner Frau Jessica soll dabei nur der erste Teil einer Spendenaktion der beiden sein.

In einem Video auf CrowdRise sagte Beltran, dass große Teile der Insel noch immer ohne Strom auskommen müsse, dazu kämen schwere Überflutungen. "Meine Familie und ich sind nicht nur in unseren Gebeten bei euch, sondern wollen auch dabei helfen, unser wunderschönes Land wieder aufzubauen." In 16 Stunden wurden bereits über 26.000 Dollar gespendet.

Beltran ist nicht der einzige, der sich für Puerto Rico einsetzt. Cacher Yadier Molina von den St. Louis Cardinals hat zusammen mit seiner Frau Wanda eine GoFundMe-Seite eingerichtet. "Alle sind betroffen", sagte er am Donnerstag. "Es gibt keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser. Es ist eine schwere Situation, sie wurden schwer getroffen und brauchen Hilfe." An einem Tag wurden rund 68.000 Dollar gesammelt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.