Pause für Harper und Arrieta

Superstar Bryce Harper von den Washington Nationals wird vor Beginn der Playoffs kein volles Spiel mehr bestreiten. Nach seiner Knieverletzung wird der Outfielder erst einmal geschont. Auch bei Pitcher Jake Arrieta von den Chicago Cubs sieht es nicht gut aus: Er wird in den ersten Playoff-Spielen überhaupt nicht eingreifen können.

Harper hatte sich am 12. August am Knie verletzt und war erst am Dienstag ins Lineup der Nationals zurückgekehrt. Nach zwei Spielen in Folge bekam er anschließend von Manager Dusty Baker den Donnerstag frei, am Freitag spielte er schließlich nur sieben Innings (0-4, zwei Double-Plays).

Baker erklärte, er werde den früheren MVP der National League auch am Wochenende in den zwei verbleibenden Spieler der Regular Season eher nicht über die komplette Distanz einsetzen. "Was war das Maximum an Innings bisher? Fünf?" "Gibt es genug Zeit, um ihn neun Innings spielen zu lassen? Wann soll ich das realistisch gesehen machen?"

Stattdessen werde man weiter genau beobachten, wie es dem 24-Jährigen geht und ihn nicht zu sehr beanspruchen. Am 6. Oktober beginnt für die Nationals die Playoff-Serie gegen die Chicago Cubs.

Verletzter Arrieta verpasst Spiel 1 und 2

Bei den Chicago Cubs muss man ebenfalls erst einmal auf einen Superstar verzichten. Pitcher Jake Arrieta wird in den ersten beiden Partien der Division Series gegen Washington wohl nicht zur Verfügung stehen und auch auf seinen Start am Sonntag verzichten. "Es geht darum, seinem Bein eine Pause zu gönnen", erklärte Manager Joe Maddon am Freitag.

Arrieta (3.53 ERA in dieser Saison) hatte sich am 4. September am Oberschenkel verletzt, und nach zwei Einsätzen am 26. September gegen die Cardinals wieder Probleme gehabt. Er konnte lediglich drei Innings absolvieren. "Ein komplett fitter Jake ist enorm wichtig für uns", so Maddon.

Arrieta wird stattdessen in den kommenden Tagen ein simuliertes Spiel absolvieren. "Wir wollen Zeit gewinnen, damit er fit wird, und ihn in der Rotation weiter nach hinten schieben", sagte Maddon. Damit wird er in den ersten beiden Spielen gegen die Nationals wohl fehlen, ein möglicher Einsatztermin wäre Spiel 3 am 9. Oktober daheim im Wrigley Field.

Wie die Rotation in Spiel 1 und 2 aussehen wird, verriet Maddon nicht.

